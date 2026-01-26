De Hyundai Bayon heeft in zijn huidige vorm geen jaren meer te gaan. Gelukkig staat zijn opvolger al klaar. De nieuwe Hyundai Bayon kiest duidelijker een richting en wordt meer SUV dan hij ooit was.

Is het een cross-over, is het een traditionele hatchback? Nee, het is de Hyundai Bayon. Net als de Kia Stonic is de Hyundai Bayon meer een traditionele hatchback in het B-segment met wat cross-over-elementen, dan pak 'm beet een Renault Captur of Peugeot 2008. De Hyundai Bayon werd in 2021 gepresenteerd en is over enkele maanden vijf jaar oud. Stokoud is hij daarmee nog niet, maar Hyundai lijkt zijn opvolger al in de ontwikkelingskamers te hebben staan. Een testexemplaar mag zelfs al wennen aan het daglicht en gelukkig zijn daar foto's van.

De nieuwe Hyundai Bayon lijkt een duidelijker SUV-achtige uitstraling te krijgen. De ingepakte Hyundai op deze foto's heeft een rechter afgesneden front, een meer horizontaal lopende motorkap en staat wat hoger op zijn poten dan de Bayon zoals je die kent. Daarbij lijkt de Bayon een maatje te groeien, wat uiteraard niets dan goed nieuws is voor de interieurruimte. Op de statusladder van Hyundai blijft de Bayon zijn plekje onder de Kona behouden. Zustermerk Kia introduceerde voor de Europese markt onlangs de fonkelnieuwe Seltos. Die Kia Seltos komt tussen Kona-equivalent Niro en de grotere Sportage te staan. De nieuwe Hyundai op deze spionagefoto's lijkt een maatje te klein om het Hyundai-alternatief van die Seltos te zijn.

We verwachten dat de Hyundai Bayon beschikbaar komt met mild-hybride en hybride aandrijflijnen. De huidige Bayon verloor onlangs zijn mild-hybride machines en is er nu enkel met een geblazen 1.0 T-GDI zonder elektrohulp. Een volledig hybride variant heeft de Bayon nooit gekregen,

Gebruikte Hyundai Bayon

Een nieuwe Hyundai Bayon kost nu normaliter €28.995, maar mag tijdelijk voor €26.995 mee naar huis. Vind je ook dat teveel van het goede? Neem dan het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek eens door. Daar vind je namelijk 274 gebruikte Hyundais Bayon. De goedkoopste kost nog geen 14 mille, heeft nog geen 150.000 kilometer ervaring en wordt dit jaar vier jaar oud. Er zijn betere deals. Zo vind je ook exemplaren die ruim onder de 100.000 kilometer ervaring hebben en die zo'n €15.000 kosten.