Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Tankstation, benzine, tanken, brandstof
 
Nieuws

De olieprijzen stijgen, maar benzine is goedkoper geworden

Onzekerheid houdt aan

Lars Krijgsman
8

Door oplaaiend oorlogsgeweld in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. De prijzen van benzine en diesel zijn juist weer verder omlaag gegaan.

Woensdagochtend schoten de olieprijzen omhoog na oplaaiend oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. De raketten vlogen over en weer. Iran schoot ze richting Bahrein en Koeweit, de Verenigde Staten richting Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1,3 procent, die van Brentolie met 1,2 procent. Ten opzichte van gisteren betaal je echter niet meer, maar juist minder voor benzine en diesel.

Hoewel de brandstofprijzen nog altijd torenhoog zijn, dalen de prijzen aan de pomp al meer dan een week vrijwel onafgebroken. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10) daalde ten opzichte van gisteren met 1,6 cent naar €2,525. Dat meldt consumentencollectief United Consumers, dat de gemiddelde landelijke adviesprijs dagelijks berekent op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. De landelijke adviesprijs van een liter diesel daalde met 1,8 cent naar €2,369.

Het verloop van de brandstofprijzen is lastig te voorspellen. Derk Foolen - Product Specialist Tanken bij United Consumers - legde dat eerder uit: "Zolang de hoop op een akkoord daar is, zal de olieprijs stabiel blijven of dalen. Dit kan ertoe bijdragen dat de brandstofprijzen blijven zakken. Echter, wanneer de onrust oplaait, stijgt de olieprijs weer en dat gaan we dan ook direct merken aan de pomp", aldus Foolen. In die zin is het aannemelijk dat bij aanhoudend geweld de prijzen op korte termijn weer stijgen.

8 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Verkeerslicht geel rood afslaand kruising

We rijden meer door rood en vaker met telefoon in de hand, effect focusflitser merkbaar in stijging

Nieuws
Volvo EX60

Volvo's Software Defined Vehicle: 'Niet uit kostenbesparing, maar voor veiligheid'

Nieuws
Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur vernieuwd: luxueuze toplimo gaat de Continental GT achterna

Nieuws
BMW M2 xDrive

BMW M2 is er nu ook voor wie 480 pk op de achterwielen te intens vindt

Nieuws
Mitsubishi Outlander PHEV

De plug-in hybride Mitsubishi Outlander is opeens duizenden euro's goedkoper

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.