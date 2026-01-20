Van de vijf populairste auto's in Nederland waren er drie een EV: de Skoda Elroq, Kia EV3 en Tesla Model Y. In de lijst van tien populairste auto's van Europa komen we geen enkel model tegen dat alleen met elektrische aandrijflijnen leverbaar is. Sterker nog: in de Top 25 staat slechts één model dat altijd een EV is: de Tesla Model Y. Die staat op plek 15. Wel staan er in de Top 25 modellen die zowel met brandstofmotoren als met elektrische aandrijflijnen beschikbaar zijn. Die vinden we echter niet in de top vijf. De absolute winnaar van Europa: de Dacia Sandero.

Van de Dacia Sandero zijn vorig jaar in Europa 243.676 exemplaren verkocht en is daarmee de populairste nieuwe auto van Europa. Dat blijkt uit cijfers van Dataforce die Automotive News heeft gepubliceerd. Helaas voor Dacia deed de Sandero het wil minder goed dan in 2024. Er zijn vorig jaar zo'n tien procent minder exemplaren van geregistreerd dan in 2024. Op plek twee staat de immer populaire Renault Clio, gevolgd door de Volkswagen T-Roc op plek drie. Ook op plekken vier en vijf vinden we Volkswagens, achtereenvolgens de Tiguan en de Golf. Net als de Sandero noteert ook de Golf een verkoopdaling van zo'n tien procent achter zijn naam. Ook interessant de vorig jaar in Nederland populairste nieuwe benzineauto - de Kia Picanto - komt in de Europese top 50 niet voor.

En Tesla? Dat heeft ook rake klappen ontvangen. Van de Tesla Model Y zijn vorig jaar 28 procent minder stuks geregistreerd dan in 2024. In totaal ging het om 151.550 exemplaren. De Tesla Model 3 eindigt op plek 43. Er zijn 86.301 stuks van gekentekend, 24 procent minder dan in 2024.

Top 50 populairste nieuwe modellen in Europa