De Nio EL8 verbleekt naast deze immense ES9, waar houdt het op?

Bijna 5,5 meter aan Chinees elektrogeweld

Nio EL9
Lars Krijgsman

Er is altijd baas boven baas. Maak kennis met de Nio ES9: een werkelijk gigantische elektrische SUV waar de zelf al enorme Nio EL8 naast verbleekt.

Medio 2024 voegde Nio in Europa een nieuw model aan zijn leveringsgamma toe: de in China ES8 geheten EL8. Die Nio EL8 was met zijn lengte van 5,1 meter al langer dan menig andere auto op de Nederlandse weg. De EL8 was in Nederland net een jaar op de markt toen Nio in China zijn opvolger presenteerde. Zoals bij veel nieuwe modellen het geval is, is ook die nieuwe ES8/EL8 weer een maatje groter dan zijn voorganger. De nieuwe ES8/EL8 strekt zich namelijk uit over een afstand van 5,28 meter. Dat het nog gekker kan, bewijst Nio met deze ES9. Nio heeft hem nog niet onthuld, maar AutoWeek kan je na speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie al de eerste afbeeldingen en informatie van deze kolos melden.

Nio EL9

Lekker groot, lekker two-tone. Hoeveel liter lak zou er gebruikt zijn?

De Nio ES9 is in elke richting groter dan de EL8/ES8. Hij is 5,37 meter lang, is 2,03 meter breed en maar liefst 1,87 meter hoog. Zijn wielbasis: 3,25 meter. Bij een SUV van dit formaat hoort natuurlijk een flink gewicht. Afhankelijk van de uitvoering legt de Nio ES9 2.845 tot 2.915 kilo in de schaal. Om dat gewicht in beweging te brengen, heeft Nio 245 pk en 462 pk sterke elektromotoren in het gevaarte gehangen. De minst potente daarvan houdt zich bezig met de voorwielen, het sterkste exemplaar zit op de achteras. Samen zijn ze goed voor ruim 700 pk.

Als de Nio ES9 naar Nederland zou komen, zou hij hier uiteraard EL9 gaan heten. Of de gigant onze kant op komt, is echter nog niet bekend.

NIO Elektrische Auto

