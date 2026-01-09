Fiat presenteert een nieuwe ruime gezinsauto. Hij heet Fiat Qubo L is er met een elektrische aandrijflijn, met een benzinemotor én met twee diesels!

De Fiat Qubo L is de enige personenauto van Fiat in Europa met een dieselmotor. Wat het is: een personenautoversie van de Fiat Doblò. Inderdaad, de zoveelste Stellantis-toevoeging aan het rijtje bestelauto's en derivaten op basis van de Peugeot Partner (en Rifter) en Citroën Berlingo.

Eerder gebruikte Fiat de naam Qubo al voor de - in Nederland tot 2016 geleverde - personenautoversie van de Fiorino. De nieuwe Qubo L komt als 4,75 meter lange zevenzitter met een wielbasis van 2,98 meter en als kortere variant met plek voor vijf personen. Die is 4,4 meter lang en heeft 2,79 meter tussen de voor- en achteras.

Opmerkelijk is de aandrijflijn. Waar de personenautoversie van de Berlingo tegenwoordig altijd elektrisch is, is de Fiat Qubo L er vooral met een dieselmotor. Daarmee is het in Europa de enige personenauto van Fiat met een zelfontbrander. Er zijn 100 pk en 130 pk sterke diesels. Een elektrische versie komt er echter al, maar enkel van de variant met vijfzitter. Ook zet Fiat een 110 pk sterke benzinemotor op het menu.

Dan het slechtere nieuws: in Nederland komt de Fiat Qubo L niet op de markt. Een verboden vruchtje dus.