Freelander is binnenkort terug. Niet als model van Land Rover, maar als een semi-Chinees merk! De eerste Freelander staat al in de startblokken.

Jaguar Land Rover heeft zijn belangrijkste modellen omgetoverd tot merken. Naast Range Rover zijn ook Discovery en Defender sinds 2024 labels die marketingtechnisch op eigen poten staan. Daar komt er weer een bij: Freelander. Dat weten we al sinds 2024, maar Freelander wordt nu écht concreet. Kort nadat Freelander met een studiemodel vooruitblikte op wat er gaat komen, laat het de productieversie van zijn eerste model al zien.

Voor wie het heeft gemist: Freelander is een samenwerking tussen Jaguar Land Rover en de Chinese autofabrikant Chery. De modellen van Freelander gaan onder meer techniek van Chery gebruiken, terwijl Land Rover de auto's ontwerpt. Er komen elektrische modellen, maar ook auto's met hybride aandrijflijnen. De eerste SUV van Freelander wordt een plug-in hybride SUV.

De auto – die nog in camouflerend stickerwerk is gestoken – krijgt een relatief hoekig SUV-ontwerp en lijkt van een afstandje niets met de Freelanders van weleer te maken te hebben. Wie dichterbij komt, ziet dat het achterste zijruitje op vergelijkbare wijze diagonaal wordt opgedeeld in twee delen. Inderdaad: een verwijzing naar de driedeursvariant van de eerste generatie Freelander. De eerste Freelander moet in de tweede helft van dit jaar in China op de markt komen. Of en wanneer Nederland aan de beurt is, is nog niet helder.