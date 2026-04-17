De nieuwste Land Rover is de start van een nieuw semi-Chinees merk

Met een vleugje van het origineel

Lars Krijgsman
Freelander is binnenkort terug. Niet als model van Land Rover, maar als een semi-Chinees merk! De eerste Freelander staat al in de startblokken.

Jaguar Land Rover heeft zijn belangrijkste modellen omgetoverd tot merken. Naast Range Rover zijn ook Discovery en Defender sinds 2024 labels die marketingtechnisch op eigen poten staan. Daar komt er weer een bij: Freelander. Dat weten we al sinds 2024, maar Freelander wordt nu écht concreet. Kort nadat Freelander met een studiemodel vooruitblikte op wat er gaat komen, laat het de productieversie van zijn eerste model al zien.

Voor wie het heeft gemist: Freelander is een samenwerking tussen Jaguar Land Rover en de Chinese autofabrikant Chery. De modellen van Freelander gaan onder meer techniek van Chery gebruiken, terwijl Land Rover de auto's ontwerpt. Er komen elektrische modellen, maar ook auto's met hybride aandrijflijnen. De eerste SUV van Freelander wordt een plug-in hybride SUV.

De auto – die nog in camouflerend stickerwerk is gestoken – krijgt een relatief hoekig SUV-ontwerp en lijkt van een afstandje niets met de Freelanders van weleer te maken te hebben. Wie dichterbij komt, ziet dat het achterste zijruitje op vergelijkbare wijze diagonaal wordt opgedeeld in twee delen. Inderdaad: een verwijzing naar de driedeursvariant van de eerste generatie Freelander. De eerste Freelander moet in de tweede helft van dit jaar in China op de markt komen. Of en wanneer Nederland aan de beurt is, is nog niet helder.

Lees ook

Nieuws
Range Rover Sport Twenty Edition

Range Rover Sport bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd

Nieuws
Freelander concept car 2026

Nieuwe ‘Land Rover’ Freelander is toch een beetje een driedeurs

Nieuws
Land Rover Solihull Range Rover productie

Geen cyberaanval, toch productiestop in Engelse Range Rover-fabriek

Nieuws
Land Rover Freelander

Freelander keert zeer binnenkort terug

Range Rover Vogue op de rollenbank

Mitch den Engelsman (31) vindt zijn Range Rover V8 Supercharged leuker dan Duitse premium auto's

