De Toyota Urban Cruiser is de kleinste elektrische Toyota die je kunt kopen. In thuisland Japan introduceert Toyota nu een veel kleinere EV. Maak kennis met de Toyota Pixis BEV. Dat is een op enkele millimeters na 3,4 meter korte elektrische stadsrakker die op papier ook voor Nederland een interessante nieuwkomer lijkt. Het is een piepkleine elektrische bestelauto die dankzij zijn beperkte afmetingen in Japan in de kei-categorie valt en derhalve in aanmerking komt voor onder meer fiscaal voordeel. Bovendien is het een ... Daihatsu.

Inderdaad: de Toyota Pixis Van BEV, zoals de nieuwkomer voluit heet, is Toyota's versie van de fonkelnieuwe Daihatsu e-Hijet Cargo en e-Atrai. De e-Atrai is de personenautoversie van de twee waarvan Toyota geen eigen elektrische versie krijgt. De Toyota Pixis Van met benzinemotor bestond al eerder. De elektrische Pixis Van BEV heeft een 64 pk en 126 Nm sterke elektromotor en heeft in zijn bodem een 36,6-kWh accu. Die combinatie helpt het bestellertje aan een bereik van 257 kilometer. De Pixis Van BEV kan niet alleen elektrische apparaten opladen (V2L), maar is tegen meerprijs ook in staat om energie te leveren aan je woning (V2H). Ideaal bij een stroomstoring.

Praktisch is de Pixis Van BEV ook. Hij heeft een laadruimte die 1,92 meter diep, 1,27 meter breed en 1,25 meter hoog is. Het laadvermogen bedraagt 350 kilo. De minuscule elektrische Toyota heeft een interessant 'werk besparend' optiepakket dat onder meer keyless entry, elektrisch inklapbare zijspiegels, een achterruitje dat afzonderlijk van de achterklep opent, bekerhouders, fraaiere afwerking en elektrisch bedienbare schuifdeuren omvat. De Toyota Pixis Van BEV kost omgerekend €17.170 en blijft een puur Japans feestje. Veel exemplaren verwachten de Japanners er niet van te verkopen; de verwachting ligt op 50 stuks per maand.