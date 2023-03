De nieuwe Toyota Prius is in Nederland: nog niet in de showroom, maar al wel bij de importeur in Raamsdonksveer. Mooi om in het kader van ruim een kwart eeuw Toyota Prius eens alle generaties bij elkaar te hebben. In deze reportage lopen we ze allemaal langs.

In 1997 start Toyota de productie van een controversieel karretje met vooruitstrevende techniek: de Prius. We kennen werkelijk niemand die de vormgeving van deze vierdeurs sedan geslaagd vindt, integendeel. Als het om zijn hybride aandrijflijn gaat, zijn vriend en vijand het er echter over eens dat die zijn tijd ver vooruit is. Zo ver zelfs dat in 1998, twee jaar voor zijn officiële introductie op de Nederlandse markt, milieuminister Margreet de Boer zich twee weken lang in een Prius als dienstauto laat rijden om met de nieuwe techniek de bpm-vrijstelling voor auto’s met milieuvriendelijke techniek onder de aandacht te brengen. Wanneer de Prius vervolgens in 2000 bij ons in de showroom verschijnt, lijkt zijn bedje dan ook gespreid. Maar helaas, de Nederlandse automobilist laat de auto helemaal links liggen.

De eerste generatie Prius wordt intern aangeduid als de NHW10 en is alleen verkrijgbaar in Japan. Wanneer in 2000 de export start en de auto voor die gelegenheid een kleine update krijgt, gaat hij tot zijn aflossing door de tweede generatie in 2003 verder door het leven als de NHW11.

Succes van de Toyota Prius dankzij 14 procent

Ondanks de aanvankelijk aarzelende ontvangst blijft Toyota echter in het concept van zijn hybride aandrijflijn geloven. En met succes: wanneer in 2008 voor de Prius een lagere bijtelling wordt gerekend (14 in plaats van de gebruikelijke 25 procent), begint het hier te lande storm te lopen. Ook mondiaal zijn de verkoopcijfers inmiddels aan het stijgen, niet in de laatste plaats doordat de auto vanaf generatie twee wordt voorzien van een minder voor het hoofd stotende vijfdeurs carrosserie.

Generatie twee gaat door het leven als de XW20. In tegenstelling tot zijn voorganger is het nu geen sedan, maar een vijfdeurs hatchback met een beduidend minder afstotelijk uiterlijk. De basisopstelling van de aandrijflijn laat Toyota ongemoeid, want daarmee zit het wel goed. Het gaat meer om detailverbeteringen. Voor het eerst wordt de auto ook buiten Japan gebouwd: voor de Chinese markt zet FAW-Toyota in Changchun de Prius in elkaar.

Toyota Prius III in 2009

Wanneer Toyota in 2009 de derde generatie van de Prius presenteert, blijkt dat het merk met de tweede generatie meer in zijn sas was dan met de eerste (niet in de laatste plaats door de verkoopaantallen). De derde is namelijk een duidelijke evolutie van de tweede. Het is wederom een vijfdeurs hatchback en zijn lijnenspel vertoont grote overeenkomsten met dat van zijn voorganger.

Prius van vierde generatie erg opvallend

De in 2015 geïntroduceerde Prius van de vierde generatie kon het tij niet keren. De auto had een nog minder gangbaar uiterlijk, dat in Europa niet goed in de smaak viel. Voor Toyota zelf was dat niet per se erg; voor wie het een lelijk ding vond, had het merk inmiddels gangbaarder gelijnde hybrides. Wel deed het een strop om de nek van de Prius. In 2016, het eerste volledige jaar waarin de vierde Prius op de markt was, verkocht Toyota er nog 663. De jaren daarna was het echt over, en in recente jaren al helemaal. In 2020, 2021 en 2022 verkocht Toyota in Nederland minder dan 100 exemplaren per jaar, terwijl de Corolla Hybrid het tegelijkertijd wel goed deed.

Generatie 5 komt eraan

Dit jaar is het tijd voor de vijfde generatie Toyota Prius. Hoe die rijdt, kun je hier lezen. Erder al maakten we kennis met de nieuwste generatie, die alleen als plug-in hybride naar Europa komt.