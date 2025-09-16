De nieuwe Volkwagen T-Roc is in veel opzichten een vrij brave en logische evolutie van zijn voorganger. Het design is herkenbaar, opzet en positionering van de auto wijzigen niet en net als voorheen is er niet één T-Roc die je met een laadkabel kunt opladen. In dat laatste schuilt echter ook meteen het enige van de T-Roc dat je wel tamelijk revolutionair kunt noemen, want deze Volkswagen is verkrijgbaar als volwaardige hybride zónder stekker. Er komen op termijn twee varianten beschikbaar van een hybride aandrijflijn die volgens Volkswagen helemaal nieuw ontwikkeld is.

Touareg Hybrid

Ongetwijfeld worden die aandrijflijnen later ook in allerlei andere modellen van Volkswagen en de zustermerken gelanceerd, maar de T-Roc is de eerste Volkswagen in jaren die je als ‘vol-hybride’ kunt bestellen. De laatste keer dat er een op die manier aangedreven Volkswagen op de prijslijst stond was in 2018, het laatste jaar van de vorige Touareg. Die was er als 380 pk sterke 3.0 V6 TSI Hybrid en had een elektromotor tussen benzinemotor en versnellingsbak, zodat de aandrijfkracht ongeacht de samenstelling van die kracht over alle vier de wielen kon worden verdeeld. Deze aandrijflijn werd gedeeld met de Porsche Cayenne Hybrid van die tijd en met een vanafprijs van een dikke ton was zo’n Touareg uiteraard geen Volkswagen in de letterlijke zin des woords.

Jetta Hybrid

De Touareg Hybrid verscheen in 2010 en was daarmee Volkswagens eerste hybride, maar gelukkig was er vanaf 2012 ook een wat betaalbaarder alternatief. De Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid was een regelrechte rivaal voor de Prius van hybridekoning Toyota en profiteerde in Nederland ook nog even van een verlaagd bijtellingstarief. Dat leverde hem in 2013 nog 2.804 Nederlandse kopers op, erg veel voor een Jetta in moderne tijden. Daarna zakte het echter rap in en we kunnen dan ook alleen maar met een glimlach terugkijken op de eerste reactie onder het nieuwsbericht over de Jetta uit 2012, die luidde: “Zo wordt hybride rijden steeds minder erg. Zeg maar dag met je handje Prius.”

Die voorspelling is niet helemaal uitgekomen, want op hybridegebied is Toyota – zij het weliswaar zonder Prius – nog altijd heer en meester, terwijl Volkswagen net pas weer begint aan dit concept. De Duitsers hebben in de tussenliggende jaren vooral veel EV’s en plug-in hybrides gelanceerd, auto’s waarmee (vooral ook op papier) een nog grotere CO2-reductie te behalen valt. De terugkeer van Volkswagen bij de volwaardige, maar stekkerloze hybride, staat overigens niet op zichzelf. Stellantis lijkt de hybride ook weer te omarmen na jarenlange afwezigheid op dit speelveld, terwijl Renault met zijn E-Tech Hybrid-aandrijflijnen sinds 2020 stevig aan de weg timmert met stekkerloze vol-hybrides.