Voor het eerst in negen jaar is er een compleet nieuwe Mazda CX-5. De SUV gaat goed van start, want hij is nota bene goedkoper dan zijn voorganger op het laatst was. Is dat in de praktijk ook zo, of kun je beter doorsparen voor een duurdere versie?

Mazda CX-5 E-SkyActiv G 141 M Hybrid 6AT Prime-Line - €45.990

Voor de komst van de nieuwe CX-5 betaalde je minimaal €46.540 voor een Mazda CX-5. Nu is dat €45.990 en voor dat bedrag levert Mazda dan meteen een auto met automatische transmissie af. Dat maakt het prijsverschil tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ nog groter, want voorheen was je voor een automatisch geschakelde CX-5 minimaal €49.640 kwijt. De nieuwe CX-5 heeft wel minder vermogen en wordt in eerste instantie altijd aangedreven door een 2,5-liter viercilinder met mild-hybride-ondersteuning en 141 pk. Later volgt er nog een volwaardige hybride, maar die is er dus nog niet. De basisversie heet Prime-Line en is zonder bijbetaling in eenvoudig wit uitgevoerd. Andere herkenningspunten voor de goedkoopste versie zijn er trouwens ook. Zo is dit de enige CX-5 zonder dakrails en privacy glass en staat de auto op donkergrijze wielen in de maat 17 inch. Dat is fors kleiner dan bij andere versies, want vanaf het tweede uitrustingsniveau (Centre-Line, €47.990) wordt de wielmaat in één klap 19 inch. Dan krijg je ook ineens dakrails en donkere zijruiten, maar branden de achterlichten nog steeds maar half mee. Het deel op de achterklep licht pas op als je voor de duurste Homura van €51.990 gaat, een beetje jammer.

De Prime-Line is ook de enige CX-5 met stof in plaats van (kunst-)leer, en de enige met een handmatig verstelbare bestuurdersstoel. Bovendien is dit de enige CX-5 zonder stoelverwarming en de enige zonder draadloze telefoonlader en zonder draadloze Android Auto en Apple CarPlay. Het 12,9-inch touchscreen met Android Automotive-software – een noviteit voor Mazda – is trouwens wel standaard, en via een snoertje tover je alsnog Android Auto of Apple Carplay op het scherm. Echt nodig is dat niet, want dit Google-systeem biedt standaard ook al Google Maps-navigatie en een Spotify-app kan er ongetwijfeld ook wel op.

En er is meer. Zo heeft ook deze simpelste CX-5 een regen- en lichtsensor, een achteruitrijcamera, dodehoeksensoren, climatecontrol met twee zones, keyless entry, ledverlichting rondom en 8 luidsprekers. Zeker niet behelpen dus, maar ook niet helemaal compleet.

De keuze van de auteur

Voor het o zo fijne panoramische schuifdak moet je bij Mazda helaas doorsparen voor minimaal een Exclusive-Line. Die kost met dat dak ineens €51.490 en dat is wel erg gortig, zeker omdat ik dan ook betaal voor allerlei luxe die ik verre van noodzakelijk vind. Dan maar geen schuifdak. De Centre-Line lijkt zijn meerprijs echter wel degelijk waard. Dit tweede uitrustingsniveau vergt een extra investering van €2.000 en voorziet dan in een meer ‘af’ uiterlijk (vooral door de wielen), een fraaier afgewerkt interieur, stoel- en stuurverwarming, een elektrische achterklep en de draadloze telefoonladers en -verbindingen. Stuk voor stuk erg fijn, en daarmee wat mij betreft de ‘sweet spot’ voor wie het enigszins redelijk wil houden. Losse opties zijn er niet, dus rest ons het kiezen van een kleur. Helaas is blauw niet leverbaar en moet de CX-5 het vooralsnog ook zonder Mazda’s typische champagne-tintjes doen. Ik ga dus maar voor ‘Soul Red Crystal’. Dat is weliswaar de duurste optie (€1.300) en een inmiddels wat overbekende Mazda-kleur, maar het fleurt die CX-5 wel lekker op. Het resultaat kost €49.290 en daar zou ik hooguit nog een elektrisch uitklapbare trekhaak aan toevoegen, al is dat met €1.985 wel een prijzig geintje.