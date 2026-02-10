Ondanks dat de huidige en alweer derde generatie Hyundai i30 dit jaar tien jaar oud is, bracht Hyundai onlangs een nieuwe 1.6 T-GDI benzinemotor naar het model. Het leveringsgamma is echter sterk uitgedund. De i30 Hatchback is er nog maar in één uitvoering en het leveringsgamma van de i30 Wagon is ook nog maar een schim van wat het ooit was. De Hyundai i30 loopt op zijn laatste benen, maar over een opvolger heeft het merk nog niets gezegd. AutoWeek vermoedt dat de i30 zomaar eens vervangen kan worden door de Elantra. Dat vraagt om uitleg.

De Kia Ceed - het neefje van de i30 - wordt opgevolgd door een fonkelnieuw model met een voor ons Europeanen minstens zo nieuwe modelnaam: K4. De Kia K4 die in ieder geval als Hatchback en als Sportswagon naar Nederland komt, is een internationaal model dat onder meer ook in de Verenigde Staten wordt verkocht. Een flink verschil met de i30, die werd immers speciaal voor Europa ontwikkeld. De ingepakte nieuwe Hyundai Elantra is het technische equivalent van de nieuwe Kia K4. Het zou dus zomaar kunnen dat Hyundai besluit om de nieuwe Elantra ook naar Europa te halen. Vooralsnog zien we de Elantra alleen als sedan. Mocht de Elantra inderdaad onze kant op komen, dan zou Hyundai daar andere carrosserievarianten voor kunnen ontwikkelen. Een hatchback en een stationwagon zouden in Europa gretiger aftrek vinden dan een sedan.

Ook wat naamgeving betreft, past de Elantra in het Nederlandse plaatje. Hyundai voert nog maar weinig modelnamen die met een i- beginnen. De i40, ix20 en ix35 zijn er al jaren niet meer en zijn achtereenvolgens vervangen door de Optima, Bayon en Tucson. De i10 is uit productie en de i20 draait ook al even mee. Een generatiewissel is een mooi moment om ook de naamgeving internationaal weer min of meer gelijk te trekken. Ook is de Europeaanse en dus Nederlandse autokoper vast nog wel bekend met modelnaam Elantra. Voordat de i30 een ding was, heette de compacte middenklasser van Hyundai in Europa immers al zo. De eerste twee generaties van het model dat internationaal Elantra heette, gingen in Europa overigens als Lantra door het leven.

Vooralsnog zijn we puur aan het speculeren, bovenstaande zou in het huidige Hyundai-plaatje echter goed passen. Het feit dat het prototype van de nieuwe Hyundai Elantra in Europa is gespot, versterkt de vermoedens alleen maar. De huidige Elantra werd in 2020 gepresenteerd en ging in 2023 grondig onder het mes. Er is zelfs een heftige N-versie van!