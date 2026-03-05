Ga naar de inhoud
De nieuwe elektrische Volkswagen Golf: ID Golf naast brandstof-Golf

Golfslag

5
Volkswagen Golf 9
Lars Krijgsman

Iets heel verrassends kan ook weinig verrassend zijn. Dat bewijst Volkswagen door plots het silhouet van de fonkelnieuwe Volkswagen Golf te tonen. Inderdaad: de elektrische Volkswagen ID Golf.

De huidige en alweer achtste generatie van de Volkswagen Golf heeft niet het eeuwige leven. Het model werd in 2019 gepresenteerd en dat betekent dat hij dit jaar zeven jaar oud wordt. In Wolfsburg is men ongetwijfeld al jaren in de weer met de nieuwe Volkswagen Golf. Tijdens de jaarlijkse personeelsvergadering toonde Volkswagen plots de aangezette contouren van die nieuwe Golf. Verrassend, al zijn de lijnen die we zien dat niet direct. Toch kijken we naar iets heel anders. De globale vorm behoort in dit geval toe aan de volledig elektrische Volkswagen ID Golf.

De Volkswagen Golf en de ID3 die als elektrisch Golf-alternatief geldt, smelten in zekere zin samen. In ieder geval wat naam betreft. De ID3 krijgt een facelift en wordt opgevolgd door een volledig nieuw elektrisch model dat Volkswagen ID Golf gaat heten. Daarmee is er voor het eerst sinds het verdwijnen van de e-Golf weer een elektrische Volkswagen Golf. De productie van de huidige generatie Volkswagen Golf met verbrandingsmotoren, wordt overgeheveld naar Mexico. Daar zal de brandstof-Golf - waarschijnlijk in vernieuwde vorm - nog jaren geproduceerd worden. Ook voor Europa, hier worden die straks Mexicaanse brandstof-Golf en de in Wolfsburg te bouwen elektrische Volkswagen ID Golf waarschijnlijk naast elkaar gevoerd.

Iets soortgelijks zien we bij de Volkswagen Polo. De productie van de Polo is van Europa volledig overgeheveld naar Zuid-Afrika. De elektrische ID Polo die binnenkort op de markt komt en naast die brandstof-Polo wordt gevoerd, komt wel uit Europa. De nieuwe elektrische Volkswagen ID Golf komt op het SSP-platform te staan. Dat is een nieuwe modulaire EV-basis die ook geschikt is voor de plaatsing van een verbrandingsmotor die als range-extender fungeert. Ook de ID Golf zou dus een verbrandingsmotor kunnen krijgen.

5
Volkswagen Volkswagen Golf Elektrische Auto

