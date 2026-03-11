Toyota heeft een nieuwe elektrische topsedan. Hij heet Toyota bZ7 en kost slechts een schijntje van wat je voor een Tesla Model S betaalt.

In september schreven we al uitgebreid over de Toyota bZ7. Toen werd al duidelijk dat de door het samenwerkingsverband tussen Toyota en het Chinese GAC ontwikkelde elektrische topsedan niet puur bestemd was voor de Chinese markt. Daar is hij nu daadwerkelijk op de markt gekomen, met een voor ons in Nederland ongekend lage vanafprijs.

De Toyota bZ7 kost in China omgerekend namelijk slechts €22.505. De duurste variant wisselt er vanaf zo'n €30.000 van eigenaar. Wat je voor dat geld krijgt: een 5,13 meter lange achterwielaangedreven sedan met een wielbasis van ruim drie meter. Daarmee is hij zeker tien centimeter langer dan een Tesla Model S die in China - nu alleen nog uit voorraad - omgerekend minimaal €105.000 kost.

Wat techniek betreft, moet de bZ7 de voordeligste Model S in China voor zich dulden. Waar de Toyota bZ7 van €22.505 een 281 pk sterke elektromotor en dankzij een 71,4 kWh accu een (optimistisch) CLTC-bereik van 600 kilometer heeft, is de Model S van ruim een ton vierwielaangedreven, aanzienlijk sterker en biedt hij direct een bereik van 715 CLTC-kilometers. Hoe dan ook: ruim €80.000 prijsverschil is enorm. In Europa gaan we daar niets van meekrijgen: de Toyota bZ7 lijkt een elektrisch feestje te zijn dat enkel in China wordt gevierd.

Overigens bestaan er van de bZ7 ook versies met een 88 kWh accu en een bereik van 700 en 710 kilometer.

Andere elektrische Toyota's die in China wel maar in Europa niet geleverd worden zijn de bZ3, de voorheen bZ3C geheten bZ5 en deze bZ3X.