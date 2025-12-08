Zeer goed nieuws voor autobouwers die hun EV’s maar niet kwijtraken in Europa: Duitsland voert weer een EV-subsidie in! De aanschafsubsidie gaat waarschijnlijk ook gelden voor PHEV’s en de hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van hoeveel kinderen de aanvrager heeft. Jawohl!

Dat de Duitse EV-subsidie van groot belang is voor hoeveel EV’s er in Europa worden verkocht, bleek wel toen de subsidie in 2023 werd afgeschaft. De EV-verkopen stortten toen direct in en dat is pijnlijk, want autobouwers worden in Europa afgerekend op de gemiddelde CO2-uitstoot per verkochte auto. Een subsidie in wat met afstand de grootste automarkt van de EU is, heeft dus gevolgen voor de hele EU.

Dat de Duitse subsidie weer terug zou keren, weten we al sinds oktober. Nu is er echter meer bekend over de invulling en daar zitten wat interessante kanten aan. De ADAC meldt dat huishoudens met een inkomen tot €80.000 vanaf 2026 aanspraak kunnen maken op een aankoopsubisidie van minimaal €3.000 per auto. Zowel de inkomensgrens als het exacte bedrag worden echter verhoogd naarmate de aanvrager meer kinderen heeft. Bij de inkomensgrens is dat met €5.000 per kind, bij het subsidiebedrag gaat het om €500 per kind voor de eerste twee kinderen. Het maximum is hier dus €4.000, die de aanvrager in zo’n geval kan aanvragen met een inkomen tot €90.000.

Die connectie met de hoeveelheid kinderen lijkt misschien vreemd, maar is dat stiekem niet. Met kinderen voldoet een autootje als de Hyundai Inster immers al snel niet meer, en moet er dus worden uitgeweken naar grotere en daarmee al snel flink duurdere EV’s.

Ook als de EV in kwestie wordt geleased kan er subsidie worden aangevraagd. Het gaat om nieuwe auto’s die meteen in Duitsland worden geregistreerd en er geldt een nog niet nader omschreven minimumperiode waarin de auto in bezit van de aanvrager moet blijven. Ook over de PHEV-subsidie weet ADAC nog weinig concreets te melden, maar wel dat die subsidie er komt. Ook kopers van een oplaadbare hybride kunnen dus een tegemoetkoming krijgen.

Vrijstelling wegenbelasting

Elektrische personenauto’s zijn in Duitsland nog altijd vrijgesteld van KFZ-Steuer, ofwel wat wij wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting noemen. Dit gold aanvankelijk tot 2030, maar wordt nu met vijf jaar verlengd tot 31 december 2035. Een enorm groot voordeel voor Duitse autobezitters is dit trouwens niet, want die ‘KFZ-Steuer’ valt erg mee. Voor een Skoda Kodiaq 1.5 mild-hybrid betaal je bijvoorbeeld 114 euro per jaar. Deze auto weegt 1.665 kilo, wat je in de Nederlandse provincie Zuid-Holland een rekening van €1.188 per jaar oplevert.