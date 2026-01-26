Dat Dacia met de Duster goede zaken doet, is misschien wel het understatement van de week. Dacia verkocht vorig jaar 193.974 exemplaren van de Duster en daarmee was het na de Sandero de populairste nieuwe Dacia. In Europa was de Duster onder particulieren zelfs de populairste nieuwe SUV. Het Duster-concept laat zich uitstekend naar andere markten vertalen. Zo bestaat de huidige generatie Duster in onder meer Australië en Turkije al als Renault Duster. Nu is er een tweede nieuwe Renault Duster en die wijkt sterker af van het origineel.

De Renault Duster die in dit artikel de hoofdrol speelt, is in India gepresenteerd en moet op termijn ook zijn weg naar andere markten vinden. Nederland hoort daar niet bij, maar onder meer het Midden-Oosten en Zuid-Amerika waarschijnlijk wel. India is niet zomaar als podium gekozen om de nieuwe Renault Duster op te presenteren. Zo'n vijftien procent van alle wereldwijd verkochte auto's wordt in India verkocht en het aandeel dat SUV-achtigen er in de verkopen hebben is de afgelopen jaren toegenomen tot 55 procent.

De huidige Dacia Duster was er al als Renault Duster

Deze nieuwe Renault Duster is in tegenstelling tot de gelijknamige auto in Turkije en Australië meer dan slechts een Dacia Duster met Renault-badges. In het in augustus vorig jaar in India geopende Renault Design Center Chennai heeft Renault zich de vrijheid gegeven om lekker te gummen en te tekenen. Dat zat er al aan te komen. Enkele jaren geleden gaf Renault al aan dat de tijd van 'Dacia's met Renault-badges' binnenkort voorbij zou zijn. Hoewel die nog wel bestaan - ook van de Duster - slaat deze Renault Duster meer een eigen weg. Eerder zagen we zoiets al met de Renault Kardian die in Zuid-Amerika wordt verkocht. Dat is in feite een Dacia Sandero (Stepway) met sterke eigen designelementen.

Wat er allemaal anders is? Heel wat. We beginnen bij het front. Daar zien we koplampen met een eigen maar optisch minder complexe invulling. Tussen die koplampen staat niet het Dacia-logo en ook merknaam Renault staat er niet uitgeschreven zoals bij de Turkse Duster. Wat er wel staat: de modelnaam. In koeienletters zelfs. Lager in het front zien we een volledig nieuwe bumper, compleet met verticale elementen op de hoeken en zilverkleurige aankleding rond de grille. Dat laatste heeft 'onze Duster' ook, al is de uitwerking op de Renault Duster toch echt anders. Net als de Turkse Renault Duster moet dit internationale nieuwe model het zonder de verticale kunststof sierstukken op de voorschermen doen die de Dacia Duster wel heeft.

Dan de achterkant. In tegenstelling tot de Dacia Duster heeft deze nieuwe Renault Duster een ledstrip in de achterklep die de achterlichten met elkaar verbindt. Die achterlichtunits zelf behouden hun vorm, maar hebben een eigen led-invulling gekregen. Rond de kentekenplaat heeft Renault zwart kunststof aangebracht, een laag daaronder lezen we de modelnaam. Wie door zijn of haar wimpers kijkt ziet - afhankelijk van de dikte daarvan - wellicht een vleugje Volkswagen in de bilpartij. De achterbumper van deze nieuwe Renault Duster is ook helemaal eigen, evenals het interieur.

Duster: de werkplek

Inderdaad: ook het dashboard van de Renault Duster is volledig anders dan dat van het origineel. Van de ventilatieroosters tot de middentunnel, van de middenconsole tot de afwerking van de deurpanelen en van de nieuwe hoge middentunnel tot de displays achter het stuur. Waar het infotainmentscherm en het instrumentarium in de Dacia Duster op traditionele wijze van elkaar zijn gescheiden, zitten ze in de nieuwe Renault Duster optisch in een groot en naar de bestuurder toe gevormd paneel. In de basisversie zit achter het stuurwiel een 7 inch display. In de rijker bedeelde varianten heeft het instrumentarium een diagonaal van 10,25 inch. Het infotainmentscherm meet 10,1 inch. Soortgelijke schermen zitten ook in de Dacia Duster. Bijzonder: de nieuwe Renault Duster is er optioneel met een groot glazen dak dat open kan. In de Dacia Duster is dat niet leverbaar.

Wat techniek betreft, loopt deze nieuwe variant van de Renault Duster netjes in de pas met de Duster die je in Nederland kunt kopen. Zo komt er ook in India een variant met een volledig hybride aandrijflijn: de Full Hybrid E-Tech 160-variant, die als Hybrid 155 in de Dacia Duster ligt. In India staat de Renault Duster ook met een 100 pk sterke 1.0 en met een 160 pk sterke 1.3 op het menu. Die motoren zijn in Nederland niet leverbaar. Over een versie met vierwielaandrijving rept Renault niet.

De Dacia Duster krijgt op afzienbare termijn nóg een zustermodel. Nissan gaat er in India namelijk een eigen versie van voeren die Tekton heet. Van de eerste generatie Duster verkocht Nissan in India al een variant die Terrano heette. Die komt - net als de Renault Duster - niet naar Nederland.

Gebruikte Dacia Duster

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je maar liefst 575 gebruikte Dacia's Duster. Uiteraard tref je daar exemplaren van alle generaties Duster in aan. De goedkoopste tweedehands Dacia Duster van de huidige generatie is momenteel een exemplaar met de 1.0 TCe 100 Eco-G-motor die zowel benzine als lpg lust. Hij kost €21.990, heeft 26.000 kilometer ervaring en is uit 2024.