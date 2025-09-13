De nieuwe BMW iX3 is een loeibelangrijke auto voor BMW, maar op papier ziet het er allemaal best goed uit. De prijs is voor dit segment en de specificaties bijvoorbeeld best redelijk, maar hoe zit het met de uitrusting?

BMW iX3 50 xDrive - €70.501

Eén ding weten we nu al zeker: dit artikel is binnenkort verouderd. BMW levert de gloednieuwe iX3 namelijk alleen nog als vierwielaangedreven en 469 pk sterke 50 xDrive, en reken maar dat er bescheidener versies zullen volgen. Omdat de auto als ‘nieuw hoofdstuk’ voor BMW superbelangrijk is, op een nieuw platform staat en de tongen losmaakt, behandelen we hem echter toch alvast in deze rubriek.

Het kan goedkoper

Nog een goede reden: qua uitrusting zal een eventuele 30- of 40-versie waarschijnlijk niet van de hier getoonde auto verschillen. De basisuitvoering is immers de basisuitvoering, welke aandrijving je ook kiest. De simpelste versie heeft zoals gebruikelijk bij BMW geen naam en kan met allerlei (M-)pakketten en opties worden aangekleed. De vanafprijs van de 50 is officieel €70.501, maar het kan nog iets voordeliger. De genoemde prijs is namelijk inclusief ‘Service Inclusive’-pakket en wie dat niet wil, krijgt €609 korting. Dan wordt het dus €69.892, al is vier jaar gratis onderhoud voor die paar honderd euro zeker een aanrader.

Het is altijd leuk om zo’n gloednieuwe auto voor het eerst in de configurator te zien, want zo ontstaat toch een heel ander beeld dan op de gelikte persfoto’s. Zo zie je de iX3 hier zonder M Sportpakket, wat onder meer andere bumpers betekent. Het M-pakket brengt bij deze nieuwkomer overigens wel opvallend weinig M-logo’s met zich mee, en dat is wat ons betreft positief. De basiskleur is in alle gevallen het simpele ‘Alpinweiss’ en de iX3 staat zonder bijbetaling op vijfspaaks 20-inch lichtmetaal dat geheel in het zilver wordt uitgevoerd. Opvallend: het optionele ’20-inch Sterspaak Styling 1045’ lijkt hetzelfde wiel, maar dan in een andere kleur en met aerodynamische inzetjes tussen de spaken. Kijken we verder nog eens goed naar de auto, dan valt op dat de uitgebreide ‘kermisverlichting’ van de persofoto’s ontbreekt. Zo heeft de iX3 standaard geen verlichte ‘grille’ en ontbreken de vele verticale licht-elemententjes in de achterlichten. Het is allemaal onderdeel van het ‘BMW Iconic Glow exterieurpakket’, dat voor €1.133 op je EV wordt geschroefd. Ledkoplampen en led-achterlichten zijn uiteraard wel standaard, en zien er in standaardvorm ook al gelikt uit.

Zelfs met het dak is iets bijzonders aan de hand. In standaardvorm heeft de iX3 namelijk geen panoramadak, maar is wel zichtbaar waar die (vaste) glasplaat moet komen. BMW ‘plakt’ dat gat als het ware simpelweg dicht met een stuk plaatwerk, maar de naad net boven de voorruit zit er altijd in. Daarmee doet BMW hier een ‘Mercedesje’, want dat merk doet met onder meer de C-klasse iets soortgelijks.

Door naar het interieur. Daar wacht een verrassing, want in plaats van het voor de hand liggende zwart krijgen iX3-kopers zonder optiebudget een gezellig ogende stoelbekleding in wat BMW ‘Vivid Grey’ noemt. Tweekleurig lichtgrijs, in normalemensentaal. Het dashboard is ook grijs, maar een stuk donkerder dan de stoelen. Het ‘schuingetrokken’ infotainmentscherm zit er trouwens standaard in, net als die eigenwijze schermenreeks net onder de voorruit en het stuurwiel met een verticale spaak onder én boven het hart.

Knopjes voor de stoelverstelling vinden we trouwens ook altijd terug, want iedere nieuwe iX3 heeft 6-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen. Een in drie delen neerklapbare achterbank is ook standaard en brengt ook daar een verstelmogelijkheid met zich mee. Verder noteren we van de lijst met standaarduitrusting climatecontrol met twee zones, allerlei welkomst- en sfeerlampjes, een ‘frunk’, een elektrische achterklep, regen- en lichtsensoren, ‘keyless entry’, automatisch dimmende spiegels, stoelverwarming en cruisecontrol. BMW biedt in Nederland zelfs standaard ‘Driving Assistant Plus’ aan, waarmee ook adaptieve cruisecontrol er gewoon bijhoort.

De keuze van de auteur

Daarmee is de iX3 standaard wat rijker uitgerust dan we van BMW en andere Duitse premiummerken gewend zijn, al staat daar tegenover dat er ook veel minder te personaliseren valt. Daar kom ik achter als ik 'mijn eigen' iX3 probeer samen te stellen, en tegen de nodige beperkingen aanloop.

Ik sluit overigens niet uit dat ik daadwerkelijk voor een relatief bescheiden iX3 zou gaan als ik dit budget en die mogelijkheden had. Ik ben inmiddels een beetje moe van al die M-overdaad en wil me graag onderscheiden met een bescheidener en smaakvoller aangeklede auto, al zijn opties natuurlijk onvermijdelijk. Dat begint al met een kleur, waarvan BMW er overigens bedroevend weinig aanbiedt. Wie geen zwart, wit of grijs wil heeft alleen ‘Ocean Wave Blue’ als optie (€1.025), dus dat doen we dan maar totdat ook de iX3 aan de Individual-kleurtjes mag. De standaardwielen zijn niet de mooiste, maar ik houd van geheel zilverkleurige wielen en vindt kleiner vaak beter, zeker bij een EV. Die mogen dus blijven. De stuurwielverwarming gaat er voor €288 wel tegenaan. Het aanvinken van een uitgebreid sfeerverlichtingpakket brengt automatisch een interieur-upgrade met zich mee, maar dat ‘Castanea Bicolor’ (bruin) geeft het toch wat kille interieur wat gezelligs en is eigenlijk erg fraai. Kosten: €1.153. Harman Kardon-audio vind ik ook wel wat waard, al is het jammer dat je hiervoor meteen een Innovation Pack met extra klimaatzone en een head-updisplay moet kiezen. Kost €1.994, maar het is niet anders. Ik zou ook graag lichte in plaats van zwarte hemelbekleding willen, maar dat is helaas niet mogelijk. Het panoramadak is licht verleidelijk, maar het kan niet open en dus mag BMW het houden. Het blijft daarmee bij in totaal €74.961.