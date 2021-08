De neonverlichting van de BMW Z8 - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Neonverlichting: wellicht dat je daarbij direct denkt aan fel verlichte reclameborden, of de kleurrijke verlichting onder de auto's in de Fast & Furious-filmreeks. Neon werd echter ook op meer onopvallende wijze verwerkt in auto's. De BMW Z8 is daar een goed voorbeeld van.

Allereerst een stukje geschiedenis over het gas neon. Neon werd in 1898 ontdekt door scheikundigen William Ramsay en Morris W. Travers, die het onttrokken aan vloeibare lucht. De heren ontdekten dat het gas rood licht gaf wanneer het geladen werd met elektriciteit. In eerste instantie leende neon zich niet voor een wijdverbreide toepassing, met name omdat het gas schaars was. Aan het begin van de 20e eeuw ging het Franse bedrijf Air Liquide neon in industriële hoeveelheden produceren. Vanaf dat moment nam neon een behoorlijke vlucht: in Amerika was een Packard-dealer in 1923 naar verluidt de eerste partij die twee grote neon reclameborden op het terrein zette, waarna velen dat voorbeeld volgden.

Afgezien van de grote reclameborden is neonverlichting ook toegepast in auto's, al kwam dat pas in het einde van de vorige eeuw. In de jaren 90 was de Lincoln Mark VIII voorzien van een neon lichtbalk achter. Waarom Lincoln voor specifiek voor deze lichttechnologie koos, is niet helemaal duidelijk. Eén van de voordelen van neonverlichting is in ieder geval dat het lang meegaat ten opzichte van reguliere gloeilampen, die destijds nog veelvuldig werden toegepast. Daarnaast kon met één neon buis relatief eenvoudig een mooie lichtbalk gemaakt worden zonder onderbrekingen.

Voor koplamptechniek leende neon zich dankzij de natuurlijke rode of oranje kleur van het gas niet. In de jaren 90 experimenteerden Volvo en Saab nog met UV-licht voor de koplampen, maar uiteindelijk zorgde de opkomst van xenonverlichting er mede voor dat daar geen behoefte meer aan was. Leuk weetje: de eerder genoemde heren Ramsay en Travers ontdekten ook het element xenon.

Neonverlichting op de Z8

In Europa is BMW voor zover bekend de enige autofabrikant die neonverlichting toepaste op een productiemodel. Dat was niet zomaar een doorsnee 5- of 7-serie, maar de spectaculaire Z8. De door Henrik Fisker getekende roadster heeft een aantal bijzondere stijlelementen. Met name de achterlichten springen in het oog. Die zijn namelijk behoorlijk dun getekend, iets wat aan het begin van dit millennium eigenlijk nog nooit vertoond was op een productieauto. De horizontale lichtbalken zijn weer onderverdeeld in twee stroken: de onderste strook is voor de achterlichten, de bovenste voor de richtingaanwijzer. Op de in Amerika geleverde Z8 was dit onderscheid niet zichtbaar: daar moest de richtingaanwijzer namelijk ook rood zijn.

De achterlichten van de Z8 zijn niet alleen bijzonder door hun vorm, maar ook door de neonverlichting. In de achterlichten zitten twee neonbuizen, die net als op de eerder aangehaalde Lincoln zorgen voor een ononderbroken strook licht. Ondanks het kleine oppervlak van de achterlichten geven de neonbuizen daarnaast ook een behoorlijke lichtopbrengst. Dat was voor BMW niet de enige reden om voor de neonverlichting te kiezen. De werking van neonlampen maakt namelijk dat ze sneller oplichten dan bij reguliere verlichting het geval is. Dat is niet alleen handig voor de richtingaanwijzers, maar ook wanneer je op de rem trapt.

Niet alleen aan de achterzijde van de Z8 maakte BMW gebruik van de neonverlichting, ook de richtingaanwijzers aan de voorzijde gebruiken die lichttechniek. Op de Amerikaanse versie van de Z8 fungeren die richtingaanwijzers tevens als de daar wettelijk verplichte side markers. Daardoor had de Z8 aan de voorkant een behoorlijke mengelmoes aan verschillende soorten verlichting, want de koplampen waren xenon lichtunits, terwijl twee halogeen lampen naast de grille het grootlicht verzorgden.

Lange levensduur... of toch niet?

Een andere reden waarom BMW de neonverlichting toepaste was dat deze lichtunits de gehele levensduur van de auto mee moesten kunnen gaan. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. De Z8 gaat alweer een tijdje mee en sommige eigenaren laten weten dat de lampen wel degelijk kapot gaan. Op een Amerikaans Z8-forum was te lezen dat iemand voor het vervangen van één achterlicht een offerte kreeg van omgerekend € 2.217. De neon achterlichten zijn naar verluidt ook zeldzaam. Enkele Z8-eigenaren vervingen de neonlampen daarom door led-verlichting. Dat is ook waarom neon geen lang leven beschoren was op auto's. De verlichting is behoorlijk duur en met de opkomst van de led-verlichting is het veel goedkoper geworden om dunne lichtstroken aan te brengen. Dat maakt de Z8 dus nóg unieker, mits de originele neonverlichting er dus nog op zit.