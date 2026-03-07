Als je een auto met een navigatiesysteem af fabriek hebt is het fijn als je de weergave daarvan ook kunt zien in het instrumentarium voor je. Maar dat werkt dus niet bij de Mitsubishi Colt Hybrid van AutoWeek-lezer Martin Vleemingh. Een bekend probleem, waaraan weliswaar wordt gewerkt maar de oplossing laat nu wel erg lang op zich wachten. De Colt-rijder meldt zich bij ons, en dat is een vraag die we voorleggen aan ons panel.

Martin Vleemingh is er al een tijd mee bezig: “Al vanaf de aflevering in april van onze nieuwe Mitsubishi Colt Hybrid werkt de navigatie alleen op het multimediascherm, maar kan de kaart niet op het dashboard worden geprojecteerd. Er verschijnt enkel een grijs vlak met een zandlopersymbool. Volgens de dealer is het een bekend probleem bij de hybride-uitvoering dat te maken heeft met de communicatie tussen het audiosysteem en het instrumentenpaneel. Er was indertijd een update uitgebracht, maar hierdoor is de hardware van twee demo-auto’s onherstelbaar beschadigd en de dealer is nu huiverig voor nog zo’n kostbare update. Vorige maand heb ik de importeur ernaar gevraagd, die meldt dat aan een oplossing wordt gewerkt, maar dat niet bekend is wanneer deze beschikbaar is. Valt dit nou onder ‘non-conforme’ levering of moet ik me er maar bij neerleggen?”

Terughoudend dealer te begrijpen maar eis wel een definitieve oplossing

We hebben de vraag voorgelegd aan de elektronica expert van ons specialistenpanel Frank Bouman: “Wij hebben uw klacht onderzocht en bevestigen dat het probleem hoogstwaarschijnlijk een bekende en complexe softwarebug is. De diagnose van uw dealer klopt, dit probleem is ook gerelateerd aan bekende elektronicastoringen in de technisch identieke Renault Clio (Easy Link-systeem). De terughoudendheid van de dealer is begrijpelijk, gezien eerdere mislukte, zelfs fatale updates. Dit bevestigt dat de fout diep in de software zit en een stabiele, grondig geteste patch vereist van de fabrikant (Mitsubishi/Renault). Omdat u na ruim een half jaar nog geen oplossing hebt voor uw nieuwe auto, adviseren wij u om uw positie als consument te verstevigen. U hebt recht op een product dat conform de koopovereenkomst is. Stel uw dealer (uw contractpartij) formeel schriftelijk in gebreke. Geef hierbij aan dat u een definitieve oplossing eist voor dit aanhoudende gebrek en dat binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld vier tot zes weken). Mocht de oplossing uitblijven, dan kunt u verdere stappen overwegen, zoals het eisen van een schadevergoeding voor de gemiste functionaliteit of uiteindelijk zelfs het ontbinden van de koopovereenkomst.”

Bij een nieuw geleverde auto hoort niet één gebrek

Technisch expert Sjaak Drinkenburg van ons panel sluit zich hierbij aan: “Hier is klip en klaar sprake van non-conformiteit. Dat betekent dat de auto niet voldoet aan wat je ervan mag verwachten. Sterker: bij een nieuw geleverde auto hoef je niet één gebrek te verwachten. Nu het gebrek wordt erkend en men laat weten te werken aan een oplossing, ligt het voor de hand dat er op enige wijze (bijvoorbeeld financieel, maar dit kan zeker ook praktisch) een compensatie wordt geboden voor de tijd waarin het systeem niet (behoorlijk) functioneert.”