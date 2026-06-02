Mitsubishi Pajero
 
De Mitsubishi Pajero komt terug: nieuwe offroader met bekende naam

De Mitsubishi Pajero was ooit een regelrechte concurrent voor enigszins luxueuze, maar vooral grote én capabele offroaders als de Nissan Patrol en Toyota Land Cruiser. Het merk kondigt nu de komst aan van een volledig nieuwe Pajero. Voor de internationale markt ook nog eens.

In Nederland kun je al zo'n acht jaar geen Mitsubishi Pajero meer kopen. Ook op de internationale automarkt is er al jaren geen échte Pajero meer te koop. Modelnaam Pajero wordt in combinatie met de toevoeging 'Sport' nog wel gebruikt voor een SUV op basis van pick-up Mitsubishi L200. Die wordt onder meer in diverse Zuid-Amerikaanse landen en in grote delen van Azië verkocht. Mitsubishi kondigt nu een nieuwe Pajero aan voor de wereldmarkt.

Mitsubishi noemt de nieuwe Pajero zijn nieuwe vlaggenschip. Wat technische basis betreft lijkt de nieuwe Pajero echter niet volledig in de voetsporen van de fullsize Pajero van weleer te treden. Ook het nieuwe model troont volgens de Japanners namelijk op de basis van de Mitsubishi L200. Het is dan ook mogelijk dat de op leeftijd rakende huidige Mitsubishi Pajero Sport opvolging vindt in het model dat Mitsubishi nu simpelweg 'Pajero' noemt. De Pajero Sport is in Nederland overigens geen onbekende. Tussen 2002 en 2008 stond de Pajero Sport ook in de Nederlandse showroom een trede onder de Pajero.

Mitsubishi verkoopt hier naast de Outlander enkel modellen die het van Renault leent. De Colt is een Clio, de ASX een Captur en de Grandis is een Symbioz. Ook de elektrische Scenic wordt door Mitsubishi verkocht, en wel als Eclipse Cross. De nieuwe Pajero Sport wordt in het derde kwartaal van dit jaar onthuld. We achten de kans klein dat hij naar Nederland komt. De nieuwe Pajero wordt straks in Thailand geproduceerd. Daar loopt ook de L200 van de band. Overigens blijft het niet bij 'de Pajero'; Mitsubishi spreekt namelijk ook over de komst van andere nieuwe modellen in de Pajero-familie.

