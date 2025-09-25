Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De Mitsubishi Eclipse Cross is net tot flink duurder dan een Scenic

Wel meer garantie

7
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse CrossMitsubishi Eclipse Cross
Jan Lemkes

De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is eigenlijk ‘gewoon’ een andere versie van de Renault Scenic E-Tech, hoewel Mitsubishi meer moeite heeft gedaan voor wat onderscheid dan normaal. Ook de prijs is onderscheidend, al staat daar ook wat tegenover.

De Mitsubishi Eclipse Cross werd eerder deze maand gepresenteerd en onderscheidt zich van de Scenic met onder meer een andere ‘grille’ en achterklep. Toch ziet de autoliefhebber meteen dat hier eigenlijk gewoon een Renault Scenic staat, al is dat gelukkig een prettige elektrische gezinsauto. De Mitsubishi is dat dus ongetwijfeld ook, en nu weten we wat de Eclipse Cross moet kosten. De eerste verrassing is dat Mitsubishi voorlopig alleen de grote 87 kWh-accu aanbiedt, gecombineerd met een 220 pk sterke elektromotor. De Scenic is er ook met 60 kWh en Mitsubishi zou die ook gaan aanbieden, maar voorlopig zien we daar niets van terug.

Mitsubishi Eclipse Cross

De Mitsubishi Eclipse Cross is er net als de Scenic in drie verschillende uitvoeringen, al hebben die hier wel een andere naam. Basisversie Intense kost €45.690, voor een Intense+ ben je €49.990 kwijt en topversie Instyle mag voor €52.990 mee naar huis. Daarmee is de Eclipse Cross weinig (Intense) tot flink (Instyle) duurder dan de Scenic, die afhankelijk van de gekozen uitvoering en na een flinke prijsverlaging €45.290, €46.790 of €50.290 kost. Grote uitrustingsverschillen kunnen we met een snelle blik op de prijslijst nog niet ontdekken, maar wijs ons gerust terecht op dit vlak. Eén belangrijk voordeel heeft de Mitsubishi wel, want het Japanse merk levert de auto af met 8 in plaats van 2 jaar garantie.

7 Bekijk reacties
Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | Stoelverwarming | Airco | Carplay | Achteruitrij Camera |

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | Stoelverwarming | Airco | Carplay | Achteruitrij Camera |

  • 2023
  • 43.209 km
€ 25.945
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Executive Automaat, Navigatie, Climate/CruiseControl, Elektr. bestuurderstoel, Luxe Bekleding

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Executive Automaat, Navigatie, Climate/CruiseControl, Elektr. bestuurderstoel, Luxe Bekleding

  • 2023
  • 21.626 km
€ 28.950
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense Aut. | Stoelverw. | Trekhaak | LMV | Cruise | Climate | Camera

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense Aut. | Stoelverw. | Trekhaak | LMV | Cruise | Climate | Camera

  • 2023
  • 16.792 km
€ 26.645

Lees ook

Nieuws
Mitsubishi Eclipse Cross

Elektrische Mitsubishi Eclipse Cross is Renault Scenic van Mitsubishi

Nieuws
Mitsubishi Eclipse Cross teaser

Mitsubishi Eclipse Cross gaat voort als elektrische Renault Scenic-kloon

Nieuws
Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi trekt de stekker uit de Eclipse Cross PHEV: wachten op de Grandis

Achtergrond
Mercedes-Benz C300e

Deze plug-in hybrides kun je snelladen

Op Zoek Naar
Lynk & Co 01 occasion

Deze Lynk & Co 01 en andere plug-in hybride-SUV’s koop je voor €25.000

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (7)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.