De miljoenen-Ferrari's van Monterey: van schroot tot GTO

Veilinghuis RM Sotheby's organiseert op de donderdag, vrijdag en zaterdag van Monterey Car Week een veiling waarbij allerhande exclusieve auto's onder de hamer gaan. Zoals altijd zijn de Ferrari's in de veilingen goed voor behoorlijke bedragen, maar dit weekend zitten er enkele wel héél opvallende verkopen bij. We lichten er een aantal uit.

Zoals je wellicht al merkt aan het autonieuws van deze dagen, is de Monterey Car Week een behoorlijk exclusief feestje. Dat weten ook de veilingmeesters van deze wereld, dus is de showweek hét podium voor het afhameren van behoorlijk wat hyper-exclusieve auto's. Ook de (historische) producten van Ferrari zijn daarbij - zoals wel vaker - goed vertegenwoordigd. En zelfs als ze in een wat mindere staat zijn, kunnen ze héle behoorlijke bedragen opleveren ...

1954 Ferrari 500 Mondial Spider Series I, geveild voor $1.875.000

Ja, dit stuk schroot dat ooit door Pinin Farina werd vervaardigd leverde dit weekend bijna 2 miljoen dollar op. Een slimmerik op Twitter (of X) suggereert dat het mogelijk puur om het chassisnummer te doen is en dat Ferrari - als je zo'n nummer hebt - best een nieuwe voor je wil maken, mits je genoeg geld meebrengt. We weten niet zeker of dat klopt; vreemd is deze aankoop hoe dan ook.

2011 Ferrari 599 GTO, geveild voor $1.039.000

Ferrari's 599 GTO schurken hoe dan ook al tegen het miljoen aan. En als het een bijzonder samengesteld exemplaar met een lage kilometerstand (zoals 263 mijl) is, dan gaan ze er gewoon overheen.

1972 Ferrari Dino 246 GT, geveild voor $434.000

De tijd dat je voor enkele tienduizenden euro's een Ferrari Dino kon kopen, ligt nog niet eens heel ver achter ons. De laatste jaren stegen ze echter keihard in waarde; iets wat vooral geldt als-ie van Keith Richards is geweest, zo blijkt.

1968 Ferrari Dino 206 GT, geveild voor $456.000

Een vroege Dino met een zeer zeldzame, volledig van aluminium gemaakte carrosserie is echter nóg meer waard. Oók als ze in niet bepaald goede staat zijn.

1967 Ferrari 330 GTS, geveild voor $1.116.000

Deze Ferrari lijkt uit hetzelfde stoffige schuurtje te komen als de Dino hierboven, is nog zeldzamer en leverde dus nog (veel) meer op. Er zouden er slechts 99 van gemaakt zijn in de jaren 60.

Ferrari 250 GT Coupe Speciale door Pinin Farina, geveild voor $1.655.000

Nog eentje in de categorie 'heeft nog wat liefde nodig': de 250 GT Coupe Speciale. Hier werden er ooit vier van gemaakt en deze komt - net als een aantal andere auto's in dit rijtje - uit een schuur waarin 50 jaar lang een aantal Ferrari's stond te versloffen. Ondanks dat hebben de auto's nog 'gewoon' een toekomst, anders werden er niet zulke bedragen voor betaald.

1978 Ferrari 512 BB Competizione, geveild voor $1.490.000

Een van de drie auto's die Ferrari prepareerde voor de 24 uur van Le Mans van 1978. Volgens de beschrijving 'nog in de conditie waarin de auto de race eindigde': dit exemplaar stond 42 jaar stil.

1956 Ferrari 410 Superamerica Coupe Series I, geveild voor $2.810.000

Ook deze auto komt uit de collectie die 50 jaar lang onaangeroerd bleef. Van de 410 Superamerica Coupe werden er ooit twaalf gemaakt, dit exemplaar stond in 1956 te schitteren op de Salon van Parijs. Oorspronkelijk was-ie overigens blauw!

1965 Ferrari 275 GTB/6C Alloy, geveild voor $3.305.000

En dan, de duurste van het stel: een 275 GTB/6C met een aluminium koets vervaardigd door Scaglietti. De 6C in de naam staat voor het aantal carburateurs. We vrezen dat ze alle zes wel wat liefde kunnen gebruiken, want ook dit exemplaar stond tot voor kort lange tijd stil: maar liefst 44 jaar.

Bonus: de motor van een Ferrari Enzo, geveild voor $78.000

Compleet met de bijbehorende bedrading én de koolstofvezel luchtinlaat. Waar zou jij 'm in monteren?