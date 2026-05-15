Mercedes-Benz lanceert het ene nieuwe model na het andere. Stuk voor stuk borduren ze op een aantal vlakken nog enigszins voort op de basis die 14 jaar geleden door nota bene de allerkleinste Mercedes werd gelegd. We hebben het dan over de vorige generatie A-klase. Zo'n Mercedes-Benz A-klasse koop je al voor een relatieve habbekrats.

Lang was de Mercedes-Benz A-klasse een ietwat markante compacte MPV-achtige. De tweede generatie was er zelfs als taartpuntvormige driedeurs 'Coupé. Bij de derde generatie van de A-klasse gooide Mercedes het roer om. De 'W176' was eindelijk een echte concurrent voor de Audi's A3 en BMW's 1-serie van deze wereld. Hij was er enkel als vijfdeurs en was meer dan ooit een traditionele hatchback. Deze generatie A-klasse kwam in 2012 en was niet de eerste, maar wel een van de eerste Benzen van een tijdperk waarvan je nu nog restanten vindt in het Mercedes-gamma.

Sinds 2012 domineren relatief ronde, wulpse vormen het Mercedes-design. Waar de C- en met name de E-klasse zo'n 15 jaar geleden doorspekt waren met rechte lijnen, was de A-klasse opmerkelijk afgerond. Kijk maar eens naar de ronde, relatief bolle koplampen en de vorm van de achterlichten in de ronde bilpartij van de hatchback. Die zachtere vormtaal beperkte zich niet tot het exterieur. Het ogenschijnlijk met behulp van een potlood en liniaal getekende interieur van de C- en E-klasse zou op termijn plaatsmaken voor een dashboard met ronde ventilatieroosters en zwierige vormen. Dat zat in 2012 al in de A-klasse! De B-klasse was er overigens nog iets eerder, die kwam immers in 2011 al met soortgelijke vormen. Hoe dan ook: de Mercedes-Benz A-klasse die we in dit artikel op het podium tillen komt uit de begintijd van een designperiode waar je nu nog sporen van terugziet in het Mercedes-gamma. Dat maakt hem niet direct heel tijdloos. Met zijn voor zijn tijd moderne, hoog in het dashboard geplaatste en eruit stekende infotainmentscherm benadrukt deze A-klasse wat jaartjes ervaring te hebben.

Je koopt een A-klasse van deze generatie al vanaf €6.000. Kijk maar eens naar dit exemplaar uit 2013 met bijna 300.000 kilometer ervaring. Het aanbod A'tjes van minder dan €10.000 is flink. We noemen dit exemplaar van €7.795 en 187.000 kilometer ervaring en deze uit 2014 met 210.000 kilometer op de teller als voorbeelden. Zelfs voor wie zijn of haar maten hoopt te kunnen imponeren met een ietwat fout aangekleed exemplaar dat op een A45 AMG moet lijken, is er voor €8.750 een A-klasse beschikbaar. De A-klasse die we uitlichten, is met zijn rode lak de goedkoopste niet grijze, of zwarte A-klasse van deze generatie die we tegenkomen. Grauwe A'tjes zijn er al genoeg.

Ons oog valt op een bescheiden Mercedes-Benz A180 uit 2013 met 200.000 op de teller. Hij kost €8.950 en komt door het ontbreken van privacy glass, een AMG-pakket of nep-AMG-details uit de Chinese webwinkels - als je het ons vraagt - opvallend sympathiek voor de dag. Het Style-pakket waarmee de auto is geleverd, levert de hatchback diverse chroomkleurige accenten in zowel het in- als exterieur op. Het standaard inmiddels erg kleine infotainmentscherm is in dit exemplaar vervangen voor een aftermarket-infotainmentsysteem dat zo te zien in ieder geval Android Auto maar vast ook Apple CarPlay ondersteunt. We houden van origineel, maar hier komt deze A goed mee weg. Meer pluspunten: hij heeft deels met leer beklede stoelen en een groot glazen schuifdak!

Onder de kap ligt een 122 pk sterke 1.6 viercilinder met een kleine turbo. In dit geval stuurt die zijn krachten via een automaat naar de voorwielen. De A180 was tot de komst van de 102 pk sterke A160 (vanaf 2015) de basismotorisering. Daar moet je natuurlijk niet al te veel van verwachten. Dankzij 200 Nm bereik je er toch in zo'n 9 tellen een snelheid van 100 km/h mee. De trekhaak die dit exemplaar heeft mag zijn kogel steken in een tot 1.200 kilo zware aanhanger. Je betaalt er maandelijks zo'n €66 tot €72 mrb voor.