Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ooit kon je bij de Duitsers gerust een grote limousine zonder enige luxe aantreffen, maar tegenwoordig blijkt dat lastig. De nieuwste Mercedes-Benz S-klasse zit standaard al ramvol lekkernijen, al zullen veel kopers alsnog een fors bedrag in opties investeren.

Mercedes-Benz S 450 e - €136.361

Een S-klasse of 7-serie met stoffen bekleding of een handgeschakelde versnellingsbak: ooit kon dat gewoon. Door de combinatie van andere eisen en de Duitse manier van auto’s verkopen werd dat twintig tot dertig jaar geleden nog gewoon geaccepteerd, maar er is sindsdien veel veranderd. Mercedes-Benz Nederland neemt niet eens de moeite om de vernieuwde S-klasse zonder het ‘Advanced Plus Pakket’ aan te bieden, waar dat in Duitsland nog wel mogelijk is. Voor de lol hebben we toch even wat plaatjes van een S-klasse zonder dat pakket opgesnord. In die vorm heeft de auto 18-inch wielen (in Nederland niet leverbaar) en een ‘gesloten’ dak (met een naadje!).

Zo’n Duitse basis-S heeft zelfs stoffen bekleding, al is zwart leer een optie zonder meerprijs en lijkt het stof dus vooral bedoeld voor nostalgische kopers en mensen die simpelweg niet van leer houden.

Evengoed is een S-klasse zelfs in Duitsland nooit echt kaal, maar in Nederland gaat dat dankzij het standaard Advanced Pakket nog veel sterker op. De lijst met standaard uitrusting is zo lang, dat we hem voor het overzicht deze keer ook maar echt als een lijst aan je voorschotelen. Daar gaan we:

Hoogtepunten standaarduitrusting S 450e (2026)

Elektrisch verstelbare stoelen voorin én achterin

Stoelgeheugen voorin en achterin

Burmester 3D Sound System

Achterwielsturing tot 4,5 graden

Head-up display

Keyless Go

Panoramisch schuifdak.

Stoelventilatie en stoelverwarming voor

19-inch lichtmetaal

Automatisch dimmende buitenspiegels

Koplampen met projectiefunctie en dynamisch grootlicht

Verlichte grille

Automatische klimaatregeling met twee zones

Voorverwarming

Sfeerverlichting met 64 kleuren

MBUX Superscreen met 3 schermen

Soft close-deuren

360-graden camera

Adaptieve cruisecontrol

Actieve rijstrookassistent

Luchtvering

Buiten de uitrusting is er nog een typisch Nederlands ‘voordeel’: niet de diesel, maar de plug-in hybride is hier het goedkoopst. Dat zegt uiteraard alles over de prijzen van de niet-hybrides, maar betekent wel dat de goedkoopste S-klasse meteen 114 kilometer kan rijden en in 5,7 tellen van 0 naar 100 knalt. Onder de kap zoemt een zescilnider benzinemotor en het systeemvermogen van de S450e komt op maar liefst 435 pk.

Met zijn 19-inch lichtmetaal, verlichte grille vol sterretjes en geavanceerde koplampen ziet zelfs de goedkoopste S-klasse er aan de buitenkant al heel luxueus uit, al zal een S-klasse zonder AMG-pakket ongetwijfeld weer zeldzaam blijven. Dat geldt trouwens ook voor een S-klasse met de ‘korte’ carrosserie, want veruit de meeste kopers zullen voor de Lang-versie van minimaal €139.388 gaan. Omdat uni-zwart in Nederland niet bij de opties staat, is ‘warm grijs’ de enige gratis lakkleur. Voor een metallic-lakje betaal je €1.198, exclusieve Manufaktur-kleurtjes kunnen zelfs tot €4.780 kosten.

Dat er al heel veel standaard is, betekent uiteraard niet dat er geen enkele verleiding is om nog grof geld te spenderen aan opties. Zo kun je kiezen uit allerlei prachtige leer- en houtsoorten, kan het standaard Burmester-audiosysteem voor €6.600 naar een nog hoger niveau worden getild en zijn er optiepakketten die het leven achterin nog veel comfortabeler maken.

De keuze van de auteur

Ik zou alleen al om het uiterlijk altijd voor een lange S gaan. Met een ruim budget komt daar uiteraard nog allerlei lekkers bovenop, maar voor dit verhaal leg ik mezelf een budget op van 140.000 euro. Het wordt dus een ‘korte’ S met een beperkte hoeveelheid opties. Het eerste vinkje wordt gezet bij het ‘warmtecomfortpakket’. Niet vanwege de verwarmde gordels (echt waar) maar vooral vanwege het verwarmde stuurwiel. De verwarmde armleuningen en die gordel neem ik er dan graag als bonus bij. Voor de rest laat ik de standaarduitrusting lekker zoals die is, al zijn er natuurlijk nog wel kleuren en andere uiterlijkheden te kiezen. De ideale wielen zijn de 20-inch SA-R73-exemplaren, maar die zijn op de plug-in gek genoeg niet leverbaar. Ze zouden met €4.235 toch te duur worden, dus ik kies voor de 19-inch 10-dubbelspaaks exemplaren met de code SA-R60. Bijkomend voordeel: die kosten ten opzichte van het standaard 19-inch (overigens ook best mooi) geen cent extra.

Een zwart interieur is voor mij echt een no-go in een S-klasse. Dure nappa-opties zijn dat vanwege het budget echter ook, dus we kiezen uit de drie reguliere leer-opties voor ‘Macchiatobeige’ met magmagrijs. ‘Beukenbruin’ is ook mooi, maar dan zijn stuurwiel en hemelbekleding nog gewoon zwart. Bij ‘Macchiato’ worden die onderdelen ook in beige uitgevoerd, lekker weelderig. Het standaard openporig eikenhout maakt na achterlating van €532 plaats voor ‘amberbruin hout met visgraatmotief’. Leuk weetje: je kunt ook €3.872 betalen voor sierdelen. Dat is best prijzig voor paneeltjes die sinds het giga-scherm van de facelift slechts op de deurpanelen en tussen de stoelen te vinden zijn...

Met de exterieurkleur heb ik meer moeite. Kleurtjes zijn leuk, maar een S moet ook chique en een beetje ingetogen zijn. Donkerblauw of donkergroen zijn dan fraaie opties, maar omdat iedere S-klasse al donker is (lees: zwart) heb ik liever een lichtere tint. Zilvergrijs kan, maar vormt niet zo’n mooi samenspel met het beige interieur. Kalaharigoud is te duur en dus ga ik voor ‘Verdesilver’. Dat is meer groen dan zilver en biedt wat mij betreft een uitstekende balans tussen ‘chic’ en ‘apart’, al ligt de associatie met de E-klasse (die deze kleur eerder kreeg) op de loer. Het resultaat kost €139.410, keurig binnen budget dus.