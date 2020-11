De Meo: 'Renault moet voorbeeld PSA volgen'

Renault moet volgens kersvers CEO Luca de Meo behoorlijk op de schop om sterker de toekomst in te gaan. De ervaren Italiaanse topman is aangetrokken om dit voor elkaar te krijgen. Hij noemt het zelf de 'Renaulution'. Een mooie term, maar wat wil hij nou werkelijk gaan doen? In gesprek met Automotive News legt hij onder meer uit dat Renault haar merkidentiteit tegen het licht moet houden. Volgens De Meo is die nu nog niet specifiek genoeg en hangt het ergens 'tussen betaalbaar en premium' in. De directe concurrent, Groupe PSA, heeft daarin een duidelijk voorbeeld geschept, vindt hij.

"Ik wil dat Renault wat hoger komt te staan. In wezen moeten we de lijn volgen die PSA de afgelopen vijf jaar heeft gelopen." Concreet betekent dat een duidelijkere rolverdeling voor Renault en dochtermerk Dacia. Daarbij kijkt hij naar PSA en zet hij 'zijn' merken naast hun merken: "Voor Renault is het Peugeot, voor Dacia is het Citroën." Dat betekent dus waarschijnlijk dat Renault iets minder generiek moet worden en Dacia wat van haar eenvoudige en 'opgewarmde oude Renaults'-imago moet laten varen. De Meo is helder, Dacia moet het merk voor de kleinere beurs blijven, maar wel meer een eigen identiteit krijgen. "We willen dat Dacia meer floreert als zelfstandig merk dan als submerk van Renault."

Voor Renault is er volgens De Meo vooral wat te leren van PSA als het aankomt op de kracht in het C-segment. Dat wordt nu gedragen door de Mégane en de Kadjar, maar die zijn beiden op leeftijd en zeker in het geval van de Kadjar vallen de verkoopaantallen tegen. PSA verkoopt ondertussen onder meer Peugeots 3008 als warme broodjes. "Zij zijn veel sterker in het C-segment. Daar heb je zowel goede marges als verkoopaantallen. Qua winst is dat wereldwijd goed voor drie keer zoveel als het B-segment." Dat de Clio het nog altijd goed doet, is relatief dus een doekje voor het bloeden. De productieversie van de Mégane eVision, een elektrisch aangedreven cross-over naast de Mégane, kan dus wel eens één van de belangrijkste Renaults in jaren worden.