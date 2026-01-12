Ga naar de inhoud
De lekkerste verboden vrucht van Nissan is vernieuwd

Strakker

Nissan Z
Lars Krijgsman

Van alle verboden vruchten van Nissan smaakt de Nissan Z misschien wel het zoetst. De met retrodesign overgoten sportcoupé is vernieuwd.

In augustus 2021 gaf Nissan de toen al hoogbejaarde 370Z eindelijk een opvolger. Die simpelweg Nissan Z geheten sportieveling is inmiddels zo'n vier jaar oud en dat betekent dat het tijd is om in subtiel vernieuwde vorm de volgende jaren te lijf te gaan.

De Nissan Z onderscheidt zich voornamelijk met zijn nieuwe voorbumper en daarin geplaatste openingen van het origineel. De verticale koelsleuven die voorheen aan weerszijden van de voorbumper zaten, zijn verdwenen. De hoekige grille die lang niet alle Z-liefhebbers kon bekoren, heeft plaatsgemaakt voor een bredere opening die horizontaal is doorkliefd door een stuk in carrosseriekleur uitgevoerd kunststof. Het bovenste deel is voorzien van horizontale lamellen. Ook nieuw: het logo dat centraal in de Z-snuit zit. Dat is geen Nissan-logo meer, maar een Z-logo.

De wijzigingen die Nissan in het interieur doorvoert, zijn kleiner van aard. Er is een herzien infotainmentsysteem en er is nieuwe bekleding. Op technisch vlak wordt de Z eveneens iets opgefrist. Nissan heeft het onderstel aangepakt en de sportcoupé is voortaan uitgerust met potentere remmerij. Aan het vermogen van de 3.0 V6 met twee turbo's lijkt niets te zijn veranderd. De krachtbron levert dus waarschijnlijk weer 406 pk.

Nissan

