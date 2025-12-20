Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Leapmotor B10 Life Pro 56,2 kWh, €27.995

De Leapmotor B10 is een veelbelovende nieuwe EV, juist vanwege die prijs en zijn formaat. Voor krap €28.000 koop je hiermee immers wel meteen een volwaardige elektrische gezinsauto, die met 4,51 meter net langer is dan een Skoda Elroq. De actieradius houdt standaard helaas niet over. De basisversie van de Leapmotor B10 houdt het op een volle accu op papier 361 kilometer vol en realiseert een verbruik van 17,2 kWh per 100 kilometer. Snelladen gaat met 140 kW. Er is ook een ‘Long Range’, die 67,1 kWh in zijn buik heeft en tot 434 kilometer ver moet kunnen komen. Die heet Life ProMax in plaats van Life Pro en kost € 31.495. Dit is bovendien de enige manier om in de luxere Design ProMax te komen, want die is er alleen met de grote accu. Van deze topversie word je €32.995 armer. Let dus goed op de namen: Life Pro betekent kleine accu en basisuitrusting, Life ProMax is de basisuitrusting met de grote accu en Design ProMax brengt je de topuitrusting met de grote accu.

Aan de buitenzijde moet je goed kijken om het verschil tussen de Life Pro(Max) en de duurste Design ProMax te zien. Toch kan dat wel. De Design heeft bijvoorbeeld privacy glass en een doorlopende achterlichtbalk. Ook kan hij een ‘animatie’ tonen in zijn achterlichten, al is dat ongetwijfeld alleen zichtbaar bij het ont- en vergrendelen. Voor de rest is het uiterlijk van alle B10-versies identiek. Dat betekent dat je ook bij de goedkoopste uitvoeringen ledkoplampen, 18-inch lichtmetaal en een groot glazen panoramadak krijgt.

We kunnen je helaas geen goed beeld van de Life-versie voorschotelen, want de configurator toont alleen kleuren en persdemo’s zijn uiteraard altijd completer uitgevoerd. We moeten dus maar van de prijslijst aannemen dat het middelste deel van de achterlichten standaard niet brandt. De stoffen bekleding krijgen we wel te zien en ziet er prima uit. Het stofje is grijs en daarmee één van de drie beschikbare grijstinten, want met het ‘eco-leder’ van de Design kun je twee grijze kanten op.

De lijst van de standaarduitrusting is heel lang. We noemden het panoramadak al, maar we treffen ook automatische airco, een draadloze telefoonlader, een 360-graden-camera, een warmtepomp, adaptieve cruise control en Vehicle-to-Load-functionaliteit aan. Een 14,6-inch touchscreen met navigatie zit eveneens altijd in de Leapmotor B10, net als een app om op afstand allerlei zaken te plannen en te regelen. Android Auto en Apple CarPlay horen er volgens de prijslijst ook bij, maar komen naar verluidt pas volgend jaar via een update echt naar de auto.

Best riant dus, maar toch is de verleiding van de Design groot. Die biedt niet alleen ‘mooie onzin’ als sfeerverlichting, die doorlopende lichtbalk achter en kunstleer, maar vooral ook prettige dingen als stoel- en stuurverwarming, stoelventilatie, een uitgebreider audiosysteem, een elektrische achterklep en een regensensor. Ook elektrische stoelverstelling hoort er pas bij als je voor de Design gaat.

De keuze van de auteur

Ik zou doen wat vermoedelijk vrijwel iedere B10-koper doet, en kies voor de topversie. Dat klinkt misschien wat decadent, maar met die grotere accu en alle extra uitrusting lijkt me dat gewoon de beste deal. De meerprijs van €5.000 is evengoed een forse 'leap'. Om de schade wat te beperken ga ik deze keer voor de gratis kleur, want dat ‘Starry Night Blue’ staat de Leapmotor uitstekend. Voor het interieur ga ik voor het lichter grijze nepleer en zo zijn we voor ‘maar’ €32.995 helemaal klaar.