Leapmotor blijft maar scherpe aanbiedingen neerzetten. De nieuwe B05 is nu eens geen SUV, maar een lage hatchback van Kia EV4-formaat. Zijn prijs zit echter onder die van de veel kleinere EV2, maar wat krijg je precies voor dat geld?

Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life - €25.995

Ook wij zien soms door alle nieuwkomers het (Chinese) bos niet meer, maar de Leapmotor B05 valt wel op. Ten eerste is het een lage, vrij langgerekte en goed geproportioneerde hatchback, ten tweede is hij ronduit voordelig. Voor nog geen 26 mille koop je een auto van 4,43 meter, precies de lengte van een Kia EV4 hatchback die met minimaal €37.695 veel duurder is. Voor B05-geld krijg je bij Kia hooguit een kale EV2, terwijl je bij de Volkswagen Group binnenkort voor dit bedrag kunt aankloppen voor een Cupra Raval of Volkswagen ID Polo. Juist, ook veel kleiner dan de B05.

Nu is formaat niet alles en moeten we nog met de B05 rijden, dus daarover kunnen we nog niets zeggen. Wel kunnen we al kijken wat de Leapmotor te bieden heeft als het gaat om specificaties en – vooral – uitrusting.

Om toch nog even met dat eerste te beginnen: de Leapmotor B05 is er met accu’s van 56,2 of 67,1 kWh, wat dan een actieradius oplevert van 401 of 482 kilometer. Qua uitrusitng zijn er twee niveaus: Life en Design. De Life-versie kun je met beide accu’s combineren, de Design is er alleen met het grootste accupakket.

19-inch

Om te kunnen zien of je met en Life of een Design te maken hebt, moet je vooral goed naar het dak kijken, want de duurdere versie heeft een (vast) glazen panoramadak, de instapper niet. Beide staan op fraai 19-inch lichtmetaal en beiden zijn standaard uitgevoerd in de opvallende uni-kleur Lightning Yellow. De Life heeft geen privacy glass en de Design wel, maar verder zijn de twee aan de buitenkant identiek.

Over het interieur kunnen we dat zeker niet zeggen. De Design heeft ‘kunstleder’ in de grijs of lichtgrijs, de Life krijgt stoffen stoelbekleding in zwart. Bovendien doet de Life het zonder sfeerverlichting en heeft hij geen elektrisch verstelbare stoelen, geen surround-audiosysteem en geen middenarmsteun achterin. Wat wel? Best veel! Automatische climatecontrol, ledkoplampen, een draadloze telefoonlader, een 14,6-inch touchscreen met navigatie, adaptieve cruisecontrol, een warmtepomp en keyless entry zijn bijvoorbeeld standaard. We missen echter de stoel- en stuurverwarming die we toch wel graag zouden hebben in een EV. Verder ontbreken elektrisch inklapbare buitenspiegels en doet de Life het zonder regensensor, en daarmee wordt de duurdere Design-versie alsnog aantrekkelijker.

De keuze van de auteur

Het probleem is uiteraard dat de Design automatisch een upgrade naar de (eveneens aantrekkelijke) grote accu betekent. Dat brengt de meerprijs voor de gewenste Design-variant inclusief grotere batterij op €4.500, veel geld. Maar voor €30.495 is de B05 alsnog een uitstekende deal, dus ik ga bij hoge uitzondering een keer voor de duurste versie. Dat geel mag blijven en de keuze tussen een licht en een donker interieur is gratis (doe mij maar licht), dus het totaal blijft bij die €30.495.