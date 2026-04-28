Een knalgroene carrosserie en een zwart dak met een rood randje: dat hebben we eerder gezien. Toch hebben we ook wel wat verschillen ontdekt tussen de Renault 5 Iconic Cinq en de Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule.

Je kunt zeggen van de huidige autowereld wat je wilt, maar aan opvallende kleurstellingen hebben we geen gebrek. Zo bracht Renault de toch al opvallende elektrische 5 uit in een tamelijk gewaagde combinatie van zwart, rood en groen. Diezelfde combinatie zien we nu met een vrij opmerkelijke gelijkenis terug op een speciale uitvoering van super-SUV Lamborghini Urus, inclusief het rode randje langs de daklijn. Rode accenten komen ook terug op de buitenspiegels, de remklauwen en langs de onderrand van dorpels en bumpers, terwijl de onderzijde net als de handgrepen, de wielen en het dak in het zwart zijn uitgevoerd. Aan dat zwarte dak dankt deze speciale Urus SE zijn overigens tussen aanhalingstekens geschreven (bij-)naam ‘tettonero’, wat letterlijk ‘zwart dak’ betekent. Zo zonder spatie kan het woord volgens Google trouwens ook iets heel anders betekenen, maar dat zal Lamborghini hier niet bedoelen.

Voor wie de combinatie van rood en ‘Verde Pasifae’ toch niet ziet zitten, is de Tettonero er trouwens ook in andere kleurcombinaties. Een voorbeeld daarvan is het getoonde ‘Viola Pasifae’-paars met witte randjes. Lamborghini gebruikt deze speciale versie dan ook om te onderstrepen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van personalisatie, waar fabrikanten in dit hoge marktsegment veel aan kunnen verdienen. De Urus SE “Tettonero” Capsule is technisch identiek aan iedere andere Urus SE. Het is dus een plug-inhybride met een afwijkend design voor voor- en achterzijde, een V8, in totaal 800 pk en een 0 tot 100-tijd van 3,4 seconden. Er zullen in totaal 630 exemplaren worden gebouwd.