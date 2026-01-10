Ga naar de inhoud
'De lak bladdert van mijn Citroën C4 uit 2008, het ziet er niet uit, is daar iets aan te doen?'

Vooral bij rode auto's

Citroen C4

Auto's die ouder worden krijgen wel eens last van afbladderende lak. Een AutoWeek-lezer ervaart het bij een Citroën C4 uit 2008. Wat kun je daaraan doen? 

Noa Schoonebeek uit het Overijsselse Hengelo: “Van onze Citroën C4 (bouwjaar 2008) lijkt de (blanke) lak op het dak en de buitenspiegels af te gaan bladderen. De auto is een buitenslaper en staat een groot deel van de dag aan de zonzijde. Maar toch, kunnen we er iets tegen doen, want het staat niet echt fraai.”  

Afbladderende lak komt vooral bij rode auto's voor

Deze vraag hebben we laten beantwoorden door Eddy de Jong, lid van ons panel experts, hij werkt bij universele garagist Carprof: “Bij onze inruilauto’s komen we dit regelmatig tegen. Met name rode exemplaren, maar ook groen en geel zijn berucht. Het gaat altijd om de zogeheten basislak met daaroverheen een laag hoogglans lak die na verloop van tijd onthecht van de basislak, met doffe plekken tot gevolg. Tot nu toe hebben wij in voorkomende gevallen altijd gekozen voor het overspuiten van de betroffen delen. Er bestaat een vermoeden dat de basiskleur verkrijt (poederig wordt) onder invloed van UV en daardoor de hechting met de blanke lak wordt verbroken. Een beetje wat je ziet bij de unikleuren - zonder blanke lak -  rood en geel: deze worden, bij ‘minder’ verzorging, ook dof. Een eenvoudige oplossing om het te verhelpen, bestaat niet, tenminste niet als er al grote vlakken blanke lak zijn verdwenen, zoals bij uw auto. Geheel blank maken en een nieuw laksysteem aanbrengen is dan de enige oplossing.”

Citroën Citroën C4 Occasions Diagnose

Lezersreacties (2)

