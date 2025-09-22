Jongere lezers zullen de 626 wellicht nog wel kennen, maar fronsen ongetwijfeld de wenkbrauwen bij het horen van de modelnaam ‘929’. Was er dan een nog grotere Mazda? Absoluut, en wel tot 1990. Die allerlaatste in Nederland leverbare 929 was echter een sedan. Eerder was er ook een 929 coupé en de auto die je hier op je scherm hebt, is de laatste in die tweedeurs reeks.

Die laatste coupé – deze is van 1984 – stond in de hier getoonde vorm van 1984 tot 1987 in de showroom, al was er van 1982 tot 1984 ook al een pre-facelift-versie. Die herken je aan zijn vreemde ‘dubbele’ B-stijl en is zo mogelijk nog bijzonderder dan deze latere variant, maar beide coupés zijn lekker eigenwijs vormgegeven. Maak dan ook niet de fout om te denken dat het hier gewoon om tweedeursversies van de 929 sedan uit die tijd gaat. Hij was er weliswaar technisch op gebaseerd en beiden heetten in thuisland Japan vaak ‘Mazda Cosmo’, maar qua carrosserie delen de twee varianten niets met elkaar. Wel heeft de 929 Coupé veel gemeen met de derde carrosserievariant van dit model, een zogenaamde ‘Hardtop’. Dat is in feite een kruising tussen de sedan en de coupé en die hardtop is wel degelijk een 929 coupé met achterdeuren, maar die variant werd in Europa niet geleverd.

Wat wij hier ook niet kregen in dit model, zijn rotatiemotoren. In plaats daarvan werd er hier een betrekkelijk saaie 2,0-liter viercilinder gemonteerd, maar reken maar dat de huidige eigenaar daar blij mee is. Het maakt de grote Mazda immers een stuk voordeliger om te hebben en te rijden, terwijl door dat uiterlijk alsnog heel bijzonder is. De klapkoplampen vallen meteen op en zijn anders dan we zelfs van dit type lamp gewend zijn, maar verder naar achteren wordt het nauwelijks saaier. De 929 is ontzettend strak, qua vorm en in dit geval ook qua staat, en heeft een typische en heel herkenbare glaspartij met een ogenschijnlijk ‘zwevend’ dak. De auto in kwestie is geen originele Nederlander, maar zo te zien wel een originele Europeaan en verkeert afgaande op wat we kunnen zien in een meer dan nette staat. Houden zo, beste eigenaar, want dit is een topstuk!