De tijd vliegt. Samen met een over het algemeen niet fantastische restwaarde van elektrische auto's betekent dat dat je de populairste nieuwe auto van 2020 en 2021 al voor minder dan €13.000 voor de deur kunt zetten. We hebben het dan over de Kia Niro.

De Kia Niro verkoopt nog altijd prima, maar was een paar jaar geleden werkelijk niet aan te slepen. In 2020 was het met 11.883 registraties de populairste nieuwe auto in Nederland en in 2021 wist de veelzijdige Niro zijn koppositie te behouden. Een groot deel van zijn succes dankt de Niro aan de verschillende soorten aandrijflijnen waarmee hij verkrijgbaar was (en is). Net als het huidige model was de vorige generatie Kia Niro er als Hybrid, als Plug-in Hybrid en als e-Niro (nu: Niro EV). Met name de elektrische Kia e-Niro ging als het spreekwoordelijke warme broodje over de toonbank. Je koopt een gebruikte elektrische Kia Niro al voor nog geen €13.000.

Voor €12.950 staat er er een zes jaar jonge elektrische Kia e-Niro met een kilometerstand van 181.233 bij je langs de stoep. Het is ook nog eens een ExecutiveLine en dat betekent dat hij prima in zijn spullen zit. Volgens de advertentie is de accu ook nog eens in perfecte staat. De verkoper spreekt van een SoH (State of Health) van maar liefst 100 procent. Als nieuw dus, die accu. Het opgegeven WLTP-bereik van 455 kilometer zou dan ook benaderbaar moeten zijn.

Tot een vraagprijs van €15.000 heb je de keuze uit maar liefst 20 verschillende exemplaren. Liever een hybride of plug-in hybride Niro? Ook dan is er volop keuze.