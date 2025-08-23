Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Als het succes van de Kia’s Niro en EV3 iets zegt over de toekomst van de EV4, dan ziet het er goed uit voor Kia’s nieuwste EV. Bovendien blijkt de EV4 in de praktijk nauwelijks duurder of zelfs goedkoper dan een EV3!

Kia EV4 58,3 kWh Air – €37.695

Wie er graag een beetje origineel bij wil rijden, moet absoluut voor de Fastback-versie van de EV4 gaan. Dat is de langgerekte sedanversie met een (heel) kleine achterklep, al levert de stroomlijn hem wel een paar kilometer extra rijbereik op en is de bagageruimte met 490 tegen 435 liter ook groter. Je betaalt er echter fors voor, want de Fastback is er vooralsnog alleen met de grote 81,4-kWh-accu én het gaat hier minimaal om een Plus-uitvoering. De hatchback heb je ook als kalere Air en met 58,3 kWh en dat betekent dat je ineens voor €37.695 kunt instappen. Dat scheelt toch fors met de €44.595 die de Fastback minimaal kost, waarbij overigens ook moet worden aangetekend dat de hatchback in Europa wordt gebouwd en de Fastback uit Zuid-Korea komt.

Die €37.695 is een interessant bedrag, want het is maar 700 euro meer dan je minimaal voor een EV3 betaalt. Voor die 700 euro krijg je dan wel 13 centimeter meer Kia, die met krek dezelfde 204 pk en 58,3 kWh bovendien nagenoeg even ver komt op een volle accu. De EV3 wint het op papier nipt met 436 tegen 435 kilometer, maar dat is natuurlijk een afrondingsverschilletje. De kortere, maar hogere EV3 heeft overigens wel een grotere bagageruimte, al scheelt ook dat niet veel.

Bovendien krijg je bij de EV4 standaard ‘star map’-ledlampen achter, die doorlopen tot in de achterklep, een voorrecht dat bij de EV3 is voorbehouden aan de dure GT-Lines. Kleinigheidje natuurlijk, maar het oogt wel ‘af’. Dat doet de ‘Air’ trouwens ook met zijn fraaie lichtmetaal, al vermoeden we dat de 17-inch wielen in het echt iets minder fors zullen ogen dan op de configurator-plaatjes.

Niet zichtbaar, maar wel relevant is dat de weggeklapte deurgrepen niet automatisch naar buiten komen bij de Air. Bij de duurdere versies gebeurt dat mooi wel. De Air is ook de enige zonder donker privacy-glass achteraan, maar daar blijft het ook wel bij voor wat betreft de optische verschillen. Het getoonde Casa White is formeel de enige gratis kleur, maar voor de overige glanzende lakken vraagt Kia momenteel niets extra.

Met stoelverwarming goedkoper dan EV3

Vanbinnen treffen we stoffen stoelbekleding met geinige kleuraccenten aan, overigens hetzelfde stofje als in de duurdere Plus. Daarboven, dus vanaf de Plus Advanced, komt er kunstleer in beeld. De standaarduitrusting van de Kia EV4 Air blijkt hierbinnen ronduit indrukwekkend. Klimaatregeling met twee zones, stoelverwarming en zelfs stuurverwarming zijn bijvoorbeeld gewoon aanwezig, altijd! Ook treffen we hier een 12,3-inch touchscreen met navigatie aan, heeft de auto parkeersensoren rondom én een achteruitrijcamera, zijn er elektrisch inklapbare buitenspiegels en heeft elke EV4 adaptieve cruisecontrol en ‘autonome rijstrookvolgassistentie’ met sensoren in het stuurwiel die kunnen detecteren of dat wiel nog wordt vastgehouden. Saillant detail: bij een EV3 zijn stoel- en stuurverwarming niet standaard en betaal je minimaal €38.695 als je die voorzieningen wel wilt. En dan is de EV4 dus goedkoper!

Een ‘handsfree’-sleutel is ook present bij de EV4, al moet je wel upgraden naar de Plus om je telefoon als autosleutel te kunnen gebruiken. Die Plus, die overigens nog niet in de configurator staat, biedt bovendien V2L-functionaliteit, een automatisch dimmende binnenspiegel, een draadloze telefoonlader en nog wat extra veiligheidssystemen, maar echt noodzakelijk zijn die toevoegingen stiekem niet.

De keuze van de auteur

Zoals bekend ben ik hevig fan van schuifdaken, dus de daarmee uitgeruste Plus Advanced is mijn favoriete EV4. Voor die versie betaal je echter wel €4.000 extra, en dan hebben we nog steeds dezelfde accu en dezelfde elektromotor. Dat is gezien de geboden extra waar absoluut redelijk, maar ook een bedrag dat groot genoeg is om er nog eens goed over na te denken. Omdat de standaard EV4 ook al keurig is uitgerust, opteer ik vandaag dus toch maar gewoon voor de instapversie. Die heeft eigenlijk alles wat je maar kunt wensen en losse opties zijn er überhaupt niet, al gooien we er voor wat vrolijkheid nog wel een Blue Flame-lakje achteraan. Gratis, ook nog eens!