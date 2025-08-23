Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De Kia EV4 is eigenlijk goedkoper dan een EV3 – Back to Basics

Helemaal goed zo

12
Kia EV4 back to basics
Kia EV4 back to basicsKia EV4 back to basicsKia EV4 back to basicsKia EV4 back to basicsKia EV4 back to basicsKia EV4 back to basics
Jan Lemkes

Als het succes van de Kia’s Niro en EV3 iets zegt over de toekomst van de EV4, dan ziet het er goed uit voor Kia’s nieuwste EV. Bovendien blijkt de EV4 in de praktijk nauwelijks duurder of zelfs goedkoper dan een EV3!

Kia EV4 58,3 kWh Air – €37.695

Wie er graag een beetje origineel bij wil rijden, moet absoluut voor de Fastback-versie van de EV4 gaan. Dat is de langgerekte sedanversie met een (heel) kleine achterklep, al levert de stroomlijn hem wel een paar kilometer extra rijbereik op en is de bagageruimte met 490 tegen 435 liter ook groter. Je betaalt er echter fors voor, want de Fastback is er vooralsnog alleen met de grote 81,4-kWh-accu én het gaat hier minimaal om een Plus-uitvoering. De hatchback heb je ook als kalere Air en met 58,3 kWh en dat betekent dat je ineens voor €37.695 kunt instappen. Dat scheelt toch fors met de €44.595 die de Fastback minimaal kost, waarbij overigens ook moet worden aangetekend dat de hatchback in Europa wordt gebouwd en de Fastback uit Zuid-Korea komt.

Kia EV4

Kia EV4 Fastback: deze zullen we niet veel zien in Europa

Die €37.695 is een interessant bedrag, want het is maar 700 euro meer dan je minimaal voor een EV3 betaalt. Voor die 700 euro krijg je dan wel 13 centimeter meer Kia, die met krek dezelfde 204 pk en 58,3 kWh bovendien nagenoeg even ver komt op een volle accu. De EV3 wint het op papier nipt met 436 tegen 435 kilometer, maar dat is natuurlijk een afrondingsverschilletje. De kortere, maar hogere EV3 heeft overigens wel een grotere bagageruimte, al scheelt ook dat niet veel.

Bovendien krijg je bij de EV4 standaard ‘star map’-ledlampen achter, die doorlopen tot in de achterklep, een voorrecht dat bij de EV3 is voorbehouden aan de dure GT-Lines. Kleinigheidje natuurlijk, maar het oogt wel ‘af’. Dat doet de ‘Air’ trouwens ook met zijn fraaie lichtmetaal, al vermoeden we dat de 17-inch wielen in het echt iets minder fors zullen ogen dan op de configurator-plaatjes.

Kia EV4 back to basics

Die opvallende zwarte balk boven de voorruit zit er altijd, ook als je geen panoramadak hebt.

Niet zichtbaar, maar wel relevant is dat de weggeklapte deurgrepen niet automatisch naar buiten komen bij de Air. Bij de duurdere versies gebeurt dat mooi wel. De Air is ook de enige zonder donker privacy-glass achteraan, maar daar blijft het ook wel bij voor wat betreft de optische verschillen. Het getoonde Casa White is formeel de enige gratis kleur, maar voor de overige glanzende lakken vraagt Kia momenteel niets extra.

Met stoelverwarming goedkoper dan EV3

Vanbinnen treffen we stoffen stoelbekleding met geinige kleuraccenten aan, overigens hetzelfde stofje als in de duurdere Plus. Daarboven, dus vanaf de Plus Advanced, komt er kunstleer in beeld. De standaarduitrusting van de Kia EV4 Air blijkt hierbinnen ronduit indrukwekkend. Klimaatregeling met twee zones, stoelverwarming en zelfs stuurverwarming zijn bijvoorbeeld gewoon aanwezig, altijd! Ook treffen we hier een 12,3-inch touchscreen met navigatie aan, heeft de auto parkeersensoren rondom én een achteruitrijcamera, zijn er elektrisch inklapbare buitenspiegels en heeft elke EV4 adaptieve cruisecontrol en ‘autonome rijstrookvolgassistentie’ met sensoren in het stuurwiel die kunnen detecteren of dat wiel nog wordt vastgehouden. Saillant detail: bij een EV3 zijn stoel- en stuurverwarming niet standaard en betaal je minimaal €38.695 als je die voorzieningen wel wilt. En dan is de EV4 dus goedkoper!

Kia EV4 back to basics

Kia EV4

Een ‘handsfree’-sleutel is ook present bij de EV4, al moet je wel upgraden naar de Plus om je telefoon als autosleutel te kunnen gebruiken. Die Plus, die overigens nog niet in de configurator staat, biedt bovendien V2L-functionaliteit, een automatisch dimmende binnenspiegel, een draadloze telefoonlader en nog wat extra veiligheidssystemen, maar echt noodzakelijk zijn die toevoegingen stiekem niet.

De keuze van de auteur

Kia EV4 back to basics

De kleur Blue Flame is voor de hatchback, de Fastback is er in plaats daarvan in Yacht Blue.

Zoals bekend ben ik hevig fan van schuifdaken, dus de daarmee uitgeruste Plus Advanced is mijn favoriete EV4. Voor die versie betaal je echter wel €4.000 extra, en dan hebben we nog steeds dezelfde accu en dezelfde elektromotor. Dat is gezien de geboden extra waar absoluut redelijk, maar ook een bedrag dat groot genoeg is om er nog eens goed over na te denken. Omdat de standaard EV4 ook al keurig is uitgerust, opteer ik vandaag dus toch maar gewoon voor de instapversie. Die heeft eigenlijk alles wat je maar kunt wensen en losse opties zijn er überhaupt niet, al gooien we er voor wat vrolijkheid nog wel een Blue Flame-lakje achteraan. Gratis, ook nog eens!

Signalement

Merk Kia
Model EV4 58.3kWh Air
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 36.700

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 150 kW / 204 pk
Maximaal koppel 283 Nm
Accu capaciteit (bruto) 58 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.430 mm / 1.860 mm / 1.485 mm
Wielbasis 2.820 mm
Massa leeg 1.705 kg
Laadvermogen 570 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 500 kg / 500 kg
Banden215/60R17Prijzen
Topsnelheid 170 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,4 s
Stroomverbruik (WLTP) 15,0 kWh/100km
Actieradius (WLTP) 435 km
12 Bekijk reacties
Kia Kia EV4 Back to basics Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Kia EV4

INFO

Lees ook

Nieuws
Smart #5 Back to Basics

De Smart #5 is duur, maar ook groot en luxueus – Back to basics

Nieuws
Tesla Model Y

De nieuwe Tesla Model Y is de goedkoopste ooit in ‘Back to basics’ – Back to basics

Nieuws
Volvo ES90 Back to Basics

De Volvo ES90 is standaard al compleet, maar meer is leuker - Back to basics

Nieuws
Back to Basics Ford Puma Gen-E

De goedkoopste Ford Puma heet voortaan Gen-E – Back to basics

Nieuws
Renault 5 Back to Basics

De goedkoopste Renault 5 mist toch wat essentiële zaken – Back to basics

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (12)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.