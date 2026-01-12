De Fiat Grande Panda schitterde al eens in ‘Back to basics’, maar door de komst van een nieuwe basisversie is het hoog tijd voor een update. De nieuwe instapper oogt en is een stuk kaler dan de oude.

De Fiat Grande Panda is Fiats inzending op het Smart Car-platform van Stellantis. Aanvankelijk was hij leverbaar als EV of als ‘Hybrid’. De elektrische Panda E heette in basisvorm Red, de Panda Hybrid kreeg je voor de vanafprijs als Icon. Inmiddels is dat veranderd, en levert Fiat beide versies ook als goedkopere Pop. Bovendien is er een handgeschakelde benzine-Panda aan het gamma toegevoegd. Die auto is €1.000 goedkoper dan de Hybrid en daardoor is de vanafprijs nu €24.999 in plaats van €25.990. Voor het basisbedrag kun je ook kiezen voor een volledig elektrische Panda, een Hybrid is nu €1.000 duurder. Ook de Icon-uitvoering is in prijs gestegen, terwijl de Red-versie helemaal is geschrapt. Geinig detail: op de prijslijst wordt nog altijd ‘RED-logo op B-stijl’ genoemd in de lijst met uitrusting, alleen bij gebrek aan een Red-uitvoering staat daar gewoon nergens meer een vinkje bij.

Blauw dashboard

De komst van de Pop-versie en handgeschakelde Panda’s is op zichzelf geen nieuws, want in een eerder nieuwsbericht hebben we de nieuwe prijzen en uitvoeringen van de Panda al eens uitgebreid besproken. Het ‘nieuws’ van vandaag is vooral dat er nu ook beelden zijn van de Pop-versie, waarmee enkele verrassingen komen bovendrijven. Zo zien we nu voor het eerst het Grande Panda-dashboard zonder scherm, een beeld dat het Opel Frontera-dashboard zonder scherm qua treurigheid nog overtreft.

In een overduidelijk voor dat scherm bedoeld vak zit nu alleen een matzwarte plaat met een ietwat lomp aangebrachte usb-aansluiting en een telefoonhouder. Een audiosysteempje (met twee speakers …) is er wel, maar anders dan bij die Frontera is het scherm bij de basisversie geen losse optie. Het blauwe dashboard met gele accenten is wél standaard, zodat ook de simpelste Panda een lekker vrolijk interieurtje krijgt. En een wonderlijk contrasterend interieur bij de knalrode basiskleur, trouwens, al zijn er voor €700 extra allerlei andere exterieurkleuren leverbaar. Het blauw bovenaan dit verhaal is daarvan een treffend voorbeeld.

Ouderwetse handrem

De handgeschakelde versie onderscheidt zich trouwens niet alleen met zijn versnellingspook van de Hybrid en de EV, maar krijgt anders dan die versies ook een ‘ouderwetse’, mechanische handrem mee. Dat scheelt weer een potentieel storingspunt en is met het oog op de sneeuw van vorige week natuurlijk goed nieuws voor de speelsere medemens. Toch is het niet alleen maar goed nieuws met die Pop. Zo heeft de instapper geen verwarmde of elektrisch verstelbare buitenspiegels, geen afsluitbaar dashboardkastje, geen achteruitrijcamera en – erg jammer – geen cruise control. Wat wel? Airco zit er dan weer wel op, maar riant is de uitrusting van de Fiat Grande Panda Pop zeker niet.

Aan de buitenkant is de Grande Panda Pop ook duidelijk van zijn duurdere broertjes te onderscheiden. Dit is namelijk de enige Grande Panda met halogeenkoplampen, wat grote gevolgen heeft voor de uitstraling van het front. Bij andere Panda’s sluit het bovenste stuk van de koplampunits door zijn ‘pixelige’ dagrijlichten immers mooi aan bij de ‘grille’, en zit de eigenlijke (led-)koplamp helemaal onderaan de unit. Bij de basisversie schijnt het dimlicht gewoon op de plek waar je dat verwacht, namelijk bovenin de unit, en ontbreken die vierkante led-elementen.

In de achterlichten zijn die vierkante elementjes er trouwens wel, maar hier is dat juist weer nieuws. Bij gebrek aan led-achterlichten schijnen de gloeilampjes hier door een raamwerk van vierkantjes heen, terwijl de lichtunits van duurdere versies zijn volgestopt met verticale led-elementen. Nog een detail: de spiegelkappen zijn bij de Pop niet zwart gespoten, maar van 'kaal' matzwart plastic. Op de foto's missen we bovendien de antenne en dakspoiler van de duurdere versies, hoewel de prijslijst daar met geen woord over rept.

Geen witte wielen

Tot slot nog een treurig nieuwsje: de witte stalen wielen zijn van de prijslijst verdwenen. Die hoorden namelijk bij de Red, terwijl de Icon ‘gewoon’ 16-inch staal met wieldoppen heeft. De goedkoopste Pop krijgt nog altijd wel kale stalen wielen met naafdoppen mee, maar die zijn hier zwart in plaats van wit.