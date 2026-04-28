Hyundai Ioniq 6 N
Hyundai Ioniq 6 NHyundai Ioniq 6 NHyundai Ioniq 6 NHyundai Ioniq 6 NHyundai Ioniq 6 NHyundai Ioniq 6 NHyundai Ioniq 6 N
 
De Hyundai Ioniq 6 N is de eerste facelift-Ioniq 6 met een Nederlandse prijs

Exact even duur als Ioniq 5 N

Jan Lemkes
9

Weet je wat echt heel lang duurt? De lancering van de gefacelifte versie van de Hyundai Ioniq 6. Om de pijn te verzachten staat de heftige Ioniq 6 N nu wel op de prijslijst, inclusief de nieuwe neus.

De gefacelifte Hyundai Ioniq 6 werd al meer dan een jaar geleden voor het eerst getoond. Sindsdien weten we dat iedere Ioniq 6 een volledig nieuwe neus met lagere, plattere koplampen krijgt. Destijds was de Hyundai Ioniq 6 N – de snelle topversie – zelfs nog niet eens gepresenteerd. Toch is het die auto die als eerste facelift-Ioniq 6 in Nederland arriveert, inclusief foto’s van een exemplaar op Nederlands kenteken en uiteraard een prijskaartje.

Daarop staat €73.995, een herkenbaar bedrag voor wie vaker in de snelle-Hyundai-winkel komt. De Ioniq 5 N kost namelijk ook exact dit, en dat terwijl de 6 N volgens Hyundai op een aantal relevante punten beter is. Zo kan hij zijn batterij beter koelen en verwarmen en is de carrosserie naast aerodynamischer ook stijver. Beide auto’s hebben een tot kortstondig 650 pk sterke elektrische aandrijflijn, wat bij de 6 een 0-100-tijd van 3,2 tellen oplevert. Realistisch nep-motorgeluid en nauwelijks van echt te onderscheiden versnellingsbakreacties met schakelflippers horen ook bij het pretpakket, al kan die ‘onzin’ ook uit en rijd je er dan even stil en soepel bij als in iedere andere EV.

Hyundai Ioniq 6 N

Aan de buitenkant pik je de N-versie van de Ioniq 6 er zo uit. De unieke lichtblauwe kleur vormt een scherp contrast met de gitzwarte wielen, dorpels en kont, waarbij het zwarte paneel achteraan zelfs het middelste deel van de lichtbalk wegvaagt. De bumpers zijn voor en achter uniek en dan is er ook nog die gigantische achtervleugel, die op GT3-achtige wijze ‘hangt’ aan pootjes die vanuit de achterruit lijken te komen. En dan is er natuurlijk ook nog die neus, met rechte en in tweeën gesplitste lampen die geen enkele andere Ioniq 6 nog heeft. Of zou dat nu toch eens gaan veranderen?

