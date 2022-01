De hybride 'Fiat 500' die een Daewoo werd

Begin jaren 90 kwam Fiat met een moderne interpretatie van een oud concept: de Fiat Cinquecento. Dat was met zijn vrij hoekige koetsje een kind van zijn tijd, maar gelijktijdig werd er ook een meer futuristische kijk op de 'moderne 500' ontwikkeld. De auto ging alleen nooit bij Fiat in productie.

Zoals zijn naam al aangeeft, was de Cinquecento (Italiaans voor 500) bedoeld als geestelijke nazaat van de Fiat 500. Fiat besloot echter de stadsauto van de jaren 90 volledig aan de hand van de toen geldende ontwerpstijl neer te zetten. Ook technisch leek de Cinquecento in weinig op zijn verre voorvader. De motor lag namelijk gewoon voorin en dreef de voorwielen aan. Zijn - vergeleken met andere auto's van dat moment - eenvoud en kleine omvang waren eigenlijk de grootste overeenkomsten.

ID Cinquecento

Toch verscheen er in 1992 ook een auto die een stuk meer aan de oer-500 deed denken. De ID Cinquecento, op papier gezet door designhuis Italdesign. Dat had de opdracht van de ANFIA, de Italiaanse autobrancheorganisatie, gekregen om een het recept van de Fiat 500 in een retrojasje te gieten. Fiat zelf zat ook achter die uitnodiging, ook al bracht dat tegelijkertijd de Cinquecento al op de markt. De ontwerpstudie van Italdesign zou een voorbode kunnen zijn van een uiteindelijke modernere opvolger van de Cinquecento. Men dacht al flink vooruit, kun je wel zeggen.

De heren en dames van Italdesign hadden zich lekker uitgeleefd. Het resultaat was een compacte stadsauto met een voor zijn lengte behoorlijke wielbasis. Overhangen had de ID Cinquecento vrijwel niet. Dat had uiteraard te maken met de binnenruimte: die moest zo groot mogelijk zijn. Een voor zijn formaat flinke voorruit en ook behoorlijk zijruiten zorgden voor flink wat licht in het interieur, om de ruimtebeleving verder te verhogen. Waar de Cinquecento haast met een liniaal getekend leek, stond de ID Cinquecento juist bol van vrolijke ronde vormen, iets dat in de jaren 90 in autodesign tot een hoogtepunt zou komen. Al met al oogde de ID Cinquecento dan ook duidelijk moderner dan de reguliere Cinquecento.

Lucciola

Het zag er zo kansrijk uit, dat Italdesign het concept verder ging uitwerken. Dat leidde in 1993 tot de Lucciola. Een conceptauto die nog sterk leek op de ID Cinquecento, maar veel gedetailleerder was en bovendien ook nog enkele nieuwe stijlelementen kreeg. Zo maakten de rechthoekige koplampen plaats voor ronde exemplaren, waarmee de auto al iets meer op de oer-500 leek. Ook zat er nu een flitsend interieur in. Vier geel-blauwe zetels die volledig rond te draaien waren, waarmee je de Lucciola omtoverde tot een soort zithoekje voor vier personen.

Het uiterlijk en interieur was niet het enige opvallende aan de Lucciola. Ook de techniek was bijzonder. De Lucciola had namelijk een piepkleine 0.5 tweecilinder diesel die 7,5 pk vermogen leverde, maar ook twee 9,5 pk sterke elektromotoren. Een heuse hybride dus. Daarmee was een topsnelheid van 100 km/h mogelijk. Niet denderend dus, maar de auto was dan ook vooral voor de stad bedoeld. Wat wel betrekkelijk indrukwekkend was, als je bedenkt dat de Lucciola alweer bijna dertig jaar geleden werd ontwikkeld, is dat je er 50 kilometer puur elektrisch mee moest kunnen rijden.

Daewoo

Je zou zeggen dat Fiat zijn schaapjes op het droge had door de Lucciola als voorbeeld voor de uiteindelijke opvolger van de Cinquecento te gebruiken. Toch deed het merk dat niet. Fiat besloot de Cinquecento door te ontwikkelen tot de Seicento, in plaats van met een heel nieuw verhaal te beginnen toen de Cinquecento op zijn einde liep. De Lucciola had echter wel de aandacht getrokken van een fabrikant die überhaupt nog helemaal van voren af aan in dit segment moest beginnen en weinig ervaring had met het van A tot Z zelf ontwerpen van een auto: Daewoo. Dat had pas in 1996 met de Lanos zijn eerste eigen auto op de wereld gezet (daarvoor waren het voornamelijk omgetoverde GM-modellen). Met de Lucciola was er al een mooie basis, die door Giugiaro fijngeslepen werd tot een productiemodel: de eerste Matiz. Die kwam in 1998 op de markt en zo was er dan toch nog een productievervolg voor de ID Cinquecento en de Lucciola. Met succes, want de Matiz werd wereldwijd een behoorlijk succes.

De 'Fiat die een Daewoo werd', stond in de showroom trouwens mooi naast 'de Jaguar die een Daewoo werd'. Hoe dat zit, lees je hier.