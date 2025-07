Met de Mazda 6e hebben we er wederom een auto bij waarbij de eigenlijke koplampen lager zitten dan het design suggereert. Dat is momenteel een ware trend, maar die begon al in 2003.

De Porsche Macan, de Ferrari Purosangue, de Hyundai Kona en nu ook de Mazda 6e: het zijn allemaal auto’s met ‘nepkoplampen’. Uiteraard hebben ze allemaal ook echte koplampen, maar die zitten niet op de plek die je zou verwachten. De genoemde auto’s hebben hoog in de neus lichtunits die in meer (Mazda) of mindere (Kona) mate de indruk wekken dat het om koplampen gaat, maar waarbij het stiekem ‘slechts’ om dagrijlichten gaat. Overdag klopt het door het design geschetste beeld daarmee in feite wel, want daar vandaan komt immers dan het licht. Maar ’s avonds blijkt de situatie dan toch wat gecompliceerder, omdat de fel priemende ledjes van het dimlicht op een andere, vaak verholen plek in de voorbumper zijn ondergebracht.

Koplampen die op deze manier over meerdere lagen zijn gewaardeerd, kennen we al jaren. Bij een Citroën C4 Cactus of Nissan Juke is het echter niet persé zo dat de indruk wordt gewekt dat de eigenlijke koplampen ergens anders zitten - hoewel iedereen dat weer anders kan ervaren. Het is hier echter wel duidelijker zichtbaar dat er twee lagen verlichting zijn, geen van die lagen is gecamoufleerd. Dat is toch weer anders bij de Macan of 6e, die allebei overduidelijk de indruk wekken dat de bovenste units de koplampen zijn.

Design

De reden hiervoor moeten we toch vooral in de design-hoek zoeken. Een lagere koplampunit brengt bij een hoge SUV in theorie wat minder verblinding, maar deze oplossing brengt voor designers vooral de vrijheid om van de hogere, ogenschijnlijke lichtunit een waar kunststukje te maken. Zo’n dagrijlicht laat zich in allerlei wulpse vormen persen, terwijl de eigenlijke koplamp toch een zekere omvang moet hebben.

We zien dit daarom steeds vaker en op allerlei manieren gebeuren, opvallend vaak ook bij dure en exclusieve merken. Maar d Fiat Grande Panda is ook een uitstekend voorbeeld. Hier zitten koplampen en dagrijlijchten weliswaar in één unit, maar is het dim- en grootlicht verstopt in een onderste laag die overdag nauwelijks zichtbaar is. De visuele koplampen, die (als je er zo naar kijkt) de ‘ogen’ in het gezicht van de auto vormen, zijn ook hier de hogere en bijzonder geformeerde ledjes van de dagrijlampen, stadslichten en richtingaanwijzers.

Phantom

De keuze om koplampen op deze manier weg te moffelen in een bumper of luchtinlaat, is dus vooral een gevolg van de trend om van moderne led-units ware kunststukjes te maken. Toch stamt de (vermoedelijk) eerste auto met zo’n bedrieglijke indeling van de koplampen uit een heel ander tijdperk. De Rolls-Royce Phantom die in 2003 verscheen, had boven in zijn uiterst imposante neus een stel rechthoekige lichtunits. Overduidelijk de koplampen, zou je denken, aangevuld met ronde ‘pitjes’ lager in de neus die dan de mistlampen zouden moeten zijn.

Niets is echter minder waar: die ronde pitten zijn de xenonlampen die het dimlicht verzorgen, de grote rechthoekige units herbergen het stadslicht en de richtingaanwijzers. Ook hier lijkt dat toch vooral een designkeuze, want bij de facelift van 2012 (Series II) verdwenen de ronde units en verhuisden alle serieuze lichtfuncties naar de rechthoekige, bovenste units.

Wat vind jij van deze licht-trend? Heb je er moeite mee, of vind je het wel begrijpelijk of zelfs mooi? En wat is wat jou betreft het meest of minst geslaagde voorbeeld van deze trend? Laat het weten!