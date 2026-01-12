De Honda NSX is terug, maar niet zoals je had verwacht

Honda werkt achter de schermen hard aan een elektrische NSX-achtige. De Honda NSX is nu al terug, maar waarschijnlijk niet zoals je had verwacht.

Ook jaren nadat de tweede generatie Honda NSX in 2022 uit productie ging, is nog niet helemaal duidelijk hoe en in welke vorm de NSX-bloedlijn wordt verlengd. Gezien de hints die Honda eerder gaf, ligt het voor de hand dat ook de toekomst van de NSX elektrisch is. Toch is er nu al een nieuwe NSX. Of eigenlijk: een nieuwe oude. Designhuis Italdesign heeft de zegen van Honda gekregen om deze Honda NSX Tribute by Italdesign op de markt te brengen.

Italdesign zegt nadrukkelijk dat de Honda NSX Tribute by Italdesign géén restomod is. Met andere woorden: het zou geen gemoderniseerde, aangepaste versie van de tweede generatie NSX zijn. Maar als we naar het interieur kijken, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat die wel degelijk een flink verbouwde vorige Honda NSX is. De koets is hoe dan ook grondig vernieuwd. De NSX-hommage lijkt geen stukje plaatwerk met de laatste NSX te delen. Interessante details zijn er volop. Van de naar de eerste generatie NSX verwijzende achterspoiler tot de luchtinlaat op het dak die is geïnspireerd op die van de Honda NSX-R GT.

De Honda NSX Tribute by Italdesign komt enkel met het stuur aan de rechterkant op de markt en komt in een uiterst gelimiteerde oplage beschikbaar. Hoeveel er worden gebouwd, zegt Italdesign niet. Overigens heeft ook een ander Italiaans designhuis - samen met JAS Motorsport - een NSX-restomod in het vat zitten.