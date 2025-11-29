Honda Jazz e:HEV Elegance - €28.600

De huidige Honda Jazz werd begin 2020 het Nederlandse aanbod in geschoven. De auto is altijd een volwaardige hybride en blijft in eigenlijk alles trouw aan de Jazz-generaties die hem voorgingen, in ieder geval vanaf de tweede generatie van dit model. Hij is dus relatief hoog, relatief ruim en erg praktisch, maar dan in een jasje dat ook bijna zes jaar na dato nog fris oogt. De facelift van enkele jaren terug helpt daarbij trouwens wel. De Jazz heeft sindsdien bijvoorbeeld wat vlotter gelijnde bumpers en beschikt nu altijd over een grille tussen de koplampen. Dat voorrecht was voorheen voorbehouden aan de opgehoogde Crosstar, de rest kreeg een toch wat ongelukkig ogend tapirsnuitje. Wees dat overigens gerust met ons oneens.

Honda’s zijn duur, maar de Jazz van na de facelift maakte het wel erg bont. Kon je in 2020 nog een Jazz kopen vanaf €24.430, in 2023 was dat ineens €31.660. Dat valt deels te verklaren door het wegvallen van de Comfort-versie, zodat de Elegance nu het minimum is. Ook met dat in gedachten was de vernieuwde Jazz echter flink duurder dan de ‘oude’ versie, altijd jammer. Onlangs kwam er echter verlichting, want Honda besloot de prijzen van de Jazz (en allerlei andere modellen) met duizenden euro’s te verlagen. Zo’n Jazz heb je dus nu ‘al’ voor €28.600, flink minder dan voorheen maar alsnog duidelijk meer dan in 2020, toen je een Elegance (toen niet de basisversie) voor €26.110 op je naam had staan. Gezien de forse inflatie in de tussentijd valt de prijsstijging echter best mee, dus vooruit. Bovendien is deze prijs anno 2025 gewoon concurrerend. Een Volkswagen Polo kost je bijvoorbeeld minimaal €25.990, een Yaris Hybrid kost je minimaal €26.895. De Honda is ruimer, dus het kleine prijsverschil is te verdedigen.

Dat nu niet de Comfort, maar de Elegance de basisversie is, doet bovendien vermoeden dat het met de uitrusting van de Honda wel goed zit. Zelfs de Comfort had in 2020 al standaard stoelverwarming en een touchscreen, dus dit moet wel helemaal een weelderig geheel zijn. Toch? Na een blik op de prijslijst zou je dat inderdaad best kunnen zeggen. Iedere Honda Jazz heeft bijvoorbeeld standaard lichtmetalen wielen, vier elektrische ruiten, stoelverwarming, automatische klimaatregeling, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en een 9-inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto. De stoelen zijn bekleed met zwarte stof, maar het stuur krijgt een laagje leer. Led-koplampen zitten er ook altijd op en de auto is standaard uitgevoerd in een lak die van Honda de toevoeging ‘Pearl’ krijgt, al is dat zonder bijbetaling wel altijd zwart. Het kleurenaanbod is sowieso wat beperkt. Naast het zwart kun je kiezen voor rood, donkerblauw en ‘Sunlight Silver Pearl’, dat in de configurator grappig genoeg ‘Sunlight White Pearl’ heet. Het kleurenaanbod is wel een beetje afhankelijk van de uitvoering. Zo kan ‘Platinum White’ en ‘Urban Grey’ alleen op de Advance Sport en is de duurste en hoogste Crosstar de enige manier om in een Jazz in het groenige ‘Fjord Mist’ te eindigen.

De keuze van de auteur

De standaarduitrusting van deze auto is natuurlijk meer dan prima, maar toch zou ik vermoedelijk in een Advanced Sport eindigen. Ten eerste omdat die versie met zijn deels zwartgelakte bumpers, dakspoiler en grotere wielen net wat frisser (lees: minder bejaard) oogt, maar ook wel omdat je er dan de standaarduitrusting van de Advance bij krijgt. Dat betekent stuurverwarming, mooiere bekleding, ‘automatische’ zijruiten, keyless entry en extra usb-poorten, allemaal fijn. Bovendien valt het prijsverschil mee, wat alles te maken heeft met mijn kleurkeuze. Het standaard zwart zou ik namelijk sowieso niet willen, dus aan een bijbetaling van 700 euro voor een lakkleur zit ik ‘vast’. Maar niet bij de Sport, want die wordt standaard afgeleverd in het ‘Platinum White’ dat bij de Elegance niet eens leverbaar is. Het prijsverschil wordt daarmee verkleind tot ‘maar’ €2.100. Eigenlijk alsnog best fors, maar ik denk toch dat ik dit zou doen. Vervolgens zijn we wel meteen klaar, want naar goed Honda-gebruik zijn er geen fabrieksopties beschikbaar.