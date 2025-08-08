In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je zou verwachten dat een auto wat alledaagser overkomt als je hem op het parkeerterrein van een Nederlandse supermarkt parkeert, maar niets blijkt minder waar. De Hiphi Z oogde op de persfoto’s al bizar en valt tegen de oer-Nederlandse achtergrond juist nog meer op.

Door al die nieuwe Chinezen zou je zomaar je interesse in nieuwe en onbekende merken kunnen verliezen, maar Hiphi zal altijd bijzonder blijven. Omdat het merk bizarre auto’s maakte, maar vooral omdat Hiphi failliet is en de Nederlandse markt zelfs nooit heeft bereikt. Deze Hiphi Z blijft dus hoogstwaarschijnlijk altijd uniek, wat hem in combinatie met zijn zeer futuristische koetswerk een wel heel bijzondere verschijning maakt. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk één van de vier Z’s die in oktober 2024 werden geveild bij Troostwijk Auctions. Daar zat toen ook zo’n groene bij. Dankzij AutoWeek-forumgebruiker Barri – of eigenlijk diens vrouw- weten we dat er tenminste één Hiphi Z in Nederland is geëindigd, en dat is best bijzonder.

De elektrische HiPhi Z heeft vierwielaandrijving en 669 pk. De beoogde prijs voor de bizarre super-GT was meer dan een ton, maar dat is er na het faillissement ongetwijfeld niet voor betaald. De RDW heeft voor dit exemplaar evengoed een waarde van €127.717 geregistreerd, maar dat zegt dus niet zoveel. Ook leuk: de auto is in 2025 geregistreerd en geldt dus ook als uit dit jaar, hoewel het stiekem 2023 of 2024 zou moeten zijn. De Hiphi staat gewoon op naam van een particulier en hoe je het ook wendt of keert, diegene heeft er een buitengewoon unieke en alleen daarom al leuke auto aan.