De Daihatsu Applause komt zelden nog voorbij op AutoWeek.nl, niet in de laatste plaats omdat het een zo goed als uitgestorven model is. Relatief recent stonden we er nog wel bij stil toen we een rijtje auto's met een wat enthousiaste naam deelden. De Daihatsu Applause had zijn naam wel verdiend, want het was een doordacht model. Ondanks zijn relatief bescheiden omvang bood hij behoorlijk wat ruimte, een prima weggedrag en verder hoefde je je over de betrouwbaarheid niet snel zorgen te maken. Dat alles voor een schappelijke prijs, zeker als occasion. Niet gek dus dat collega Lars Krijgsman ooit tot de aanschaf van een Daihatsu Applause werd verleid. Die keuze lichtte hij destijds toe in De Achteruitkijkspiegel (klik voor beelden van een piepjonge Lars).

Uit betrouwbare bron vernemen we dat Lars nog wel eens mijmert over zijn Applause en dat er zo nu en dan nog wel eens een snelle zoekopdracht in onze occasionvergelijker aan wordt gewijd. Je komt echter niet snel een Applause tegen in het huidige tweedehands aanbod, want er zijn volgens onze gegevens nog maar ruim veertig 'Appies' met geldige apk over in ons land. AutoWeek-forumlid HarmenA kwam er eentje tegen en besefte maar al te goed dat hij wat zeldzaams voor zijn neus had. Hij liet zich niet afschrikken door de uiterlijkse staat van deze Applause en kiekte er twee plaatjes van.

Eerlijk is eerlijk; de nuchtere Japanner staat er bepaald niet fris bij. We zien butsen en schaven op diverse plekken en zelfs de kentekenplaat op de neus is verbogen. Toch een kleine moeite om die terug te buigen, zou je zeggen. Het is dus maar de vraag of we hier van doen hebben met een auto die gekocht is uit liefde voor het model. Jammer, want wat ons betreft is hij het koesteren waard. Zeker zo'n betrekkelijk 'vroege', want de meeste Applauses die ons land nog rijk is, zijn van na de laatste facelift, waarbij hij volgehangen werd met ietwat kitscherige verchroomde accenten. Deze '96-er is van dezelfde lichting als die van Lars, met als grootste verschil dat deze nog wél op de weg is. Hopelijk blijft dat zo en anders weet de eigenaar nu hopelijk wie hij er misschien nog blij mee kan maken.