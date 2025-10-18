Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 115 pk DSG-7 Trend First Edition - € 37.990

De Volkswagen T-Roc is al vanaf het begin van zijn bestaan erg populair in Europa. Des te belangrijker voor Volkswagen dat ook de nieuwe T-Roc gaat scoren. De auto is van boven tot onder nieuw, staat op de nieuwste versie van het MQB-platform en introduceert op termijn zelfs een nieuwe hybride aandrijflijn voor Volkswagen. Voorlopig moeten we het echter doen met de bestaande 1.5 eTSI’s. Met ‘e’ ja, want de T-Roc is altijd mild-hybride en heeft dus ook altijd een DSG-automaat. Zelf schakelen is er dus niet meer bij in dit model, geheel in lijn met de huidige trends. Die 1.5 is er met 115 en 150 pk en in beide gevallen zijn er drie uitvoeringen, die zo kort na de lancering van het model allemaal de toevoeging ‘First Edition’ dragen. Toch is er ook verschil tussen de twee motorversies als het om uitrusting gaat. Bij de 115 pk sterke versie is er namelijk keuze uit de Trend (-First Edition), Life en Style, bij 150 pk is het Life, Style en R-Line. Instapversie Trend is er dus alleen met 115 pk en dat is uiteraard de auto die hier schittert.

Leuk van Volkswagen is dat alle kleuren gratis gekozen kunnen worden. De prijs stijgt dus niet als je voor een ander tintje gaat, tenzij dat Flame Red is (€140, valt mee). Een zwart dak kost trouwens ook extra, maar naar dat soort fratsen kan de Trend-koper toch fluiten. Het getoonde ‘Canary Yellow’ is de introductiekleur en de enige unilak naast eenvoudig wit. Het valt natuurlijk lekker op, maar weet dat wit, blauw, grijs en zwart ook kunnen. Tja, en dan die wielen. De Trend First Edition staat op 16-inch stalen wielen met wieldoppen, die door hun spaak-design nog een laffe poging doen om voor lichtmetaal door te gaan. Dat is wat ons betreft dan weer jammer, maar de wieldoppen zelf zijn eigenlijk wel geinig nu bijna niemand ze meer aanbiedt. Toch zul je zelden een T-Roc op deze wielen zien, al was het maar omdat je voor een behapbare €640 kunt upgraden naar lichtmetaal in dezelfde maat. Daarmee blijft dat een herkenningspunt ten opzichte van duurdere versies, die op minimaal 17-inch staan. Ook is de Trend de enige versie zonder privacy glass. Verder kun je de Trend en de Life herkennen aan het feit dat de doorlopende ledstrip tussen koplampen en achterlichten ontbreekt.

Aan de binnenkant krijgt de Trend een 26,1 cm-touchscreen in plaats van het grotere exemplaar van de duurdere versies. Een ‘digital cockpit’-instrumentarium is wel aanwezig en climatecontrol ook, maar de instapper heeft maar één klimaatzone. Als we gaan zoeken naar missertjes, valt allereerst op dat deze instapper maar vier luidsprekers heeft. Dat betekent vermoedelijk dat achterpassagiers helemaal geen eigen speakers hebben, want dat hebben we bij Volkswagen vaker gezien. Ook missen we elektrisch inklapbare buitenspiegels, hebben de stoelen geen lendensteun, is de passagiersstoel niet in hoogte verstelbaar en mist adaptieve cruise control. Ook ontbreekt de middenarmsteun achterin, heeft de Trend als enige geen variabele laadbodem en is het alleen bij deze uitvoering niet mogelijk om de passagiersstoel naar voren te klappen zodat er langere spullen in de T-Roc passen.

Aan de positieve kant van de medaille merken we op dat iedere T-Roc (reguliere) cruise control, de genoemde climatecontrol, een met leer bekleed stuurwiel, een rijstrookassistent, draadloze Android Auto en Apple Carplay en een automatisch dimmende binnenspiegel heeft. Genoeg om blij mee te zijn dus, maar ook genoeg zaken die stiekem wel gemist zullen worden.

De keuze van de auteur

Ik draag de wieldop een warm hart toe, maar ga in dit geval toch voor de Life First Edition. Die heeft namelijk vrijwel alles wat we op de Trend zo missen en voelt en oogt daarmee ineens veel completer. De Life is niet overdreven luxe, maar geeft ook nergens het gevoel dat de auto niet ‘af’ is. De Trend doet dat eigenlijk wel, vooral doordat relatief simpele dingen als speakers achterin en die verstelbare laadbodem ontbreken. Met de Life heb je trouwens ook ineens keyless entry en een draadloze telefoonlader, altijd fijn. Met €40.490 betaal je er trouwens wel €2.500 extra voor, maar dat krijg je vast deels weer terug bij inruil. ‘Canary Yellow’ mag uiteraard blijven en dat zwarte dak mag Volkswagen houden, maar ik investeer wel een forse €1.190 in het panoramische schuif-kanteldak. Van de optielijst pakken we ook even het ‘Comfortpakket’ mee. Dat voorziet in onder meer stuur-en stoelverwarming en kost met €440 niet al te veel. Bij de Trend zijn dat soort opties trouwens helemaal niet mogelijk, nog een reden om één trede hoger op de uitrustingladder te zetten. Mijn resultaat kost €42.293, fors meer dan de vanafprijs van de T-Roc dus.