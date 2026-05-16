Bij de nieuwe Toyota RAV4 pik je de basisversie er zo uit, want dit is de enige met deze koplampen en wielen. Zijn er nog meer belangrijke verschillen tussen de goedkoopste RAV4 en de opvallend veel duurdere varianten?

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 270 Dynamic - €49.995

Ledstripjes, kleur-accentjes, wielen … vaak gaan we in deze rubriek onder meer op zoek naar manieren om de goedkoopste variant van de duurdere te onderscheiden. Geregeld kost dat nog best wat moeite, maar vandaag is het eens vrij gemakkelijk. Zie je de nieuwe Toyota RAV4 in één lakkleur? Dan is het een Dynamic of een Executive, want de andere uitvoeringen hebben een zwart dak. Het grijze 18-inch lichtmetaal is uniek voor de Dynamic en dat geldt ook voor de eenvoudiger uitgevoerde koplampen, die zich onderscheiden met één enkele ledstrip per kant in plaats van twee.

De nieuwe Toyota RAV4 is in Nederland altijd een plug-in hybride en daarmee altijd behoorlijk krachtig. Je krijgt standaard 272 pk, al heeft de €3.000 duurdere AWD-versie dankzij een extra elektromotor nog meer vermogen (309 pk). De standaardversie sprint al in 7,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Bovendien is hij – ongetwijfeld mede dankzij die relatief kleine wielen – met enige afstand de zuinigste van alle RAV4’s. Toyota geeft voor deze auto een verbruik zónder opladen op van 5,2-liter per 100 kilometer. Jawel, dik 1 op 19. Als hij dat ook maar een beetje waar kan maken, is deze PHEV ook een prima optie voor wie geen eigen laadpaal heeft. Duurdere varianten scoren met dezelfde aandrijflijn 5,6 liter per 100 kilometer en waar die varianten het 127 kilometer volhouden op een lading stroom, komt het basismodel met 137 kilometer toch net verder.

Dit alles heeft overigens geen grote gevolgen voor het bpm-bedrag, maar toch is de eerstvolgende stap opvallend veel duurder. Een First Edition kost je meteen €54.595, een Executive zelfs €57.795. Dat zijn erg forse prijzen, zelfs voor een auto van dit formaat, met deze specificaties en met deze gevestigde merknaam. De uitrusting kan dus maar beter goed zijn en gelukkig is dat het geval. Zelfs de goedkoopste Dynamic-versie van de Toyota RAV4 heeft keyless entry, een elektrische achterklep, climatecontrol met twee zones, stoel- en stuurverwarming, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, adaptieve cruise control, regen- en lichtsensoren, een hele reeks veiligheidssystemen inclusief dodehoekmonitor en een 12,9-inch touchscreen met navigatie.

Je zou je bijna afvragen waarom je nog voor een duurdere versie zou gaan. Dat is dan ook zeker geen noodzaak, maar valt eerder in de categorie ‘verwennerij’. Zo krijg je bij hogere uitrustingsniveaus leer en suede, btere audiosystemen, stoelventilatie, head-up displays, mooiere lichtunits, dat zwarte dak en 20-inch lichtmetaal. Het verschil zit hem ook in de kleinere dingen. Zo heeft de stoelverwarming van de Dynamic slechts twee standen, terwijl je bij de duurdere First Edition drie standen krijgt. Verder mist de Dynamic sfeerverlichting en een draadloze telefoonlader, heeft hij geen koplampsproeiers en kun je met de instapversie niet snelladen, terwijl de duurdere varianten daar wel met maximaal 50 kW kunnen worden volgepompt. Ook wie een panoramadak of schuifdak wenst, moet uitwijken naar één van de andere varianten. Opvallend daarbij is dat de First Edition en Executive met die optie een panoramisch schuif/kanteldak krijgen, terwijl de GR Sport slechts bestelbaar is met een regulier, dus kleiner schuifdak. Dat scheelt ook geld: dat schuifdak kost €995, het panoramadak €1.495.

De keuze van de auteur

De basisversie is gewoon prima en mag je in ‘Midnight Blue’, ‘Forest Green’ of ‘Lava Red’ zo voor de deur parkeren. Vraag je me naar mijn perfecte RAV4, dan wordt het meteen een Executive. De First Edition valt met zijn zwarte wielen en zwarte hemelbekleding niet zo in mijn smaak en dat geldt ook voor de duurdere GR Sport. De Executive is chic en kan bovendien worden uitgevoerd met en licht interieur, wat een fraaie combinatie vormt met ‘Forest Green’. Kost inclusief panoramadak wel wat: €60.285. Dan toch maar een goedkopere, maar grotendeels identieke Suzuki Across?