Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Toyota Corolla Cross is ingrijpend gefacelift en mag er met een wat zelfverzekerder neus weer even tegenaan. Het blijft echter een lekker nuchtere, rationele aankoop, wat de basisversie extra interessant maakt.

Toyota Corolla Cross Hybrid 140 Active - € 39.495

Laten we eerlijk zijn: spannend wordt een Toyota Corolla Cross nooit. Waar de nota bene de oudere reguliere Corolla tot op de dag van vandaag strak en modern oogt, is de ‘Cross’ een wat afgeronder, minder modern, minder opvallend geheel. Zijn uiterlijk is net zo fantasierijk als zijn naam, maar dat is uiteraard een bewuste keuze van Toyota en legt het merk ook geen windeieren. Zeker elders op de wereld is de Corolla Cross namelijk niet aan te slepen.

Om de aandacht vast te houden kreeg de Corolla Cross onlangs een uitgebreide facelift. De GR Sport-versie, nieuw voor Europa, brengt de opvallendste wijzigingen. Ook de reguliere versies krijgen echter een nieuwe neus. Daarbij valt op dat de bumper helemaal anders is en de indeling van de koplampen ook, maar de omtrek van de lichtunits wijzigt niet. Ook de achterzijde blijft nagenoeg gelijk.

De goedkoopste versie van de ‘oude’ Corolla Cross is altijd al lekker herkenbaar, onder meer door zijn ‘ouderwetse’ achterlichten met gloeilampen en koplampen met halogeen-dagrijlichten. Het dimlicht was in alle gevallen overigens wel ‘van led’, en dat blijft zo. De koplampen zijn nieuw, maar er blijft ook na de facelift een duidelijk zichtbaar onderscheid tussen basisversie Active en de duurdere versies. Vanaf de Dynamic (€42.295) heeft de Corolla Cross namelijk de brede, opvallende ledbanen die op de persfoto’s staan, zowel vooraan als achteraan.

De zilverkleurige 17-inch wielen zijn ook uniek voor de Active, die bovendien als enige geen privacy glass heeft. De standaard uni-witte lak helpt natuurlijk niet. Hoop echter niet te hard op een vrolijk kleurtje, want dat levert Toyota simpelweg niet. ‘Emotional Red’ kan wel op duurdere versies, blauw lijkt in zijn geheel geschrapt en de Active is alleen verkrijgbaar in wit, grijs, zwart of het bruinachtige ‘Mud Bath metallic’.

Optiepakket

Het interieur van de Corolla Cross is met zijn zwarte stofje uiteraard evenmin een sprankelend geheel, maar ziet er wel verzorgd en ‘af’ uit. Zo is er gewoon climatecontrol met twee zones, zijn de schermen op het dashboard en achter het stuur even groot als bij andere varianten en heeft de uitrusting van basisversie Active hier en daar zelfs een significante stap omhoog gedaan. Zo is stoelverwarming nu standaard, net als een draadloze telefoonlader. Tel daar automatisch dimmende binnenspiegels, elektrisch inklapbare buitenspiegels, regen- en lichtsensoren, adaptieve cruisecontrol en een hele reeks veiligheidssystemen bij op, en er staat een auto die nuchter beschouwd eigenlijk maar bar weinig te wensen overlaat.

Ook netjes is dat een uitbreiding van het veiligheidspakket, dat onder meer dodehoekwaarschuwing en ‘rear cross traffic alert’ brengt, nu als optiepakket verkrijgbaar is bij de Active. Voorheen moest je daarvoor doorsparen voor nota bene de sterkere Hybrid 200-versie in Style-trim, nu is de extra veiligheid heel wat bereikbaarder.

De standaarduitrusting van de Corolla Cross is dus dik voor elkaar, wat eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger maakt naar de meerwaarde van de drie duurdere varianten Dynamic, GR Sport en Executive. De GR Sport onderscheidt zich uiteraard vooral met sportievere aankleding van in- en exterieur, al heeft hij ook een JBL-audiosysteem en wat andere lekkernijen. De Executive is het summum van luxe en heeft onder meer elektrisch verstelbare stoelen, diezelfde JBL-audio en lederen bekleding.

Het verschil tussen de twee goedkoopste versies Active en Dynamic is daarmee nog het minst makkelijk te verklaren, maar lijkt toch vooral te zitten in zaken die de auto simpelweg fraaier maken. Zo heeft de Dynamic de al genoemde koplampen en achterlichten, extra interieurverlichting, een fraaiere afwerking van deurpanelen en pook, verchroomde accenten en grotere wielen. Op uitrustingsvlak noteren we het genoemde veiligheidspakket, maar ook een elektrische achterklep, verstelbare middenarmsteun, stuurwielverwarming en keyless entry. Toch wel van meerwaarde dus, al betaal je €2.800 extra voor zo’n Dynamic.

De keuze van de auteur

Ik snap de meerwaarde van de Dynamic absoluut, maar vind het relatief eenvoudige van de Active best bij de Corolla passen. Bovendien laat de Active qua uitrusting eigenlijk niets te wensen over, dus opteren we vandaag maar eens voor de simpelste variant in de leukste kleur, namelijk het ‘modderige’ bruin. Het extra veiligheidspakket laten we dan toch maar voor wat het is en daarmee zijn we vandaag voor €40.390 eens lekker snel klaar.