Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Dacia Sandero SCe 65 Essential - €19.900

Niemand vindt het leuk, maar €20.000 is in autoland wat €10.000 nog niet zo lang geleden was. De instapprijs voor een nieuwe auto dus. Wil je om wat voor reden dan ook per se geen EV, dan is er zelfs nog maar één optie: deze Dacia Sandero. De andere auto’s in deze kleine categorie, namelijk Dacia’s eigen Spring en de Leapmotor T03, zijn immers volledig elektrisch. De Sandero is van de drie dan ook meteen de grootste, want dit is een hatchback die qua formaat eerder een B-dan een A-segmenter is. Dat is echt een groot voordeel, ook als je er vooral alleen in zit en profiteert van de opvallend fijne zitpositie en de ruimte voorin.

Toch brengt de Sandero-bestuurder in 2026 wel een flink offer. Sinds de facelift doet de basismotor het zonder turbo en dat betekent dat je geen 100 pk, maar slechts 67 pk onder je rechtervoet hebt. Bovendien draait deze 1.0 louter op dure benzine, waar de basismotor voorheen ook lpg lustte. Voor die mogelijkheid moet je naar de inmiddels 120 pk sterke Eco-G, die €21.600 kost maar dan wel meteen is uitgevoerd als luxere Expression. De basis-Sandero heet Essential en heeft met die karigste uitrusting, het lage vermogen en zijn psychologisch verantwoorde prijs alle kenmerken van een ouderwetse showroomlokker. Eens zien of dat in de praktijk ook zo is.

Aan de buitenzijde zijn er een paar manieren om de Essential te herkennen. Zo heeft hij zilverkleurige vijfspaaks wieldoppen in 15 in plaats van 16 inch, zwarte deurgrepen en spiegelkappen, een ouderwetse spriet-antenne in plaats van een ‘vin’ en een voorbumper zonder mistlampen. De kleur mag er dan wel weer zijn: de goedkoopste Dacia is niet langer uni-wit, maar keurig metallic-blauw. Dat wit en een donkergrijs zijn voor de basisversie overigens wel de enige optionele kleuren, terwijl duurdere uitvoeringen een veel uitgebreider palet bieden.

Eén blik in het interieur is trouwens ook voldoende om een Sandero Essential van een Sandero Expression te onderscheiden. De goedkoopste versie heeft namelijk geen touchscreen en doet het ook zonder het donkerblauwe stofje op dashboard en deurpanelen. In plaats daarvan zien we hier gewoon plastic, toch heel wat minder gezellig. Het is een voorteken voor wat komen gaat, want de Sandero Essential is ouderwets kaal. Hij heeft geen elektrisch verstelbare buitenspiegels, geen elektrische ramen achter, geen in diepte verstelbaar stuurwiel, geen middenarmsteun en geen zacht nepleer op stuurwiel en pook. Bovenal heeft de Essential echter geen airco, hoewel je dat tegen meerprijs van €600 kunt oplossen.

Met die optie kost de basis-Sandero echter €20.500. Wie dan bedenkt dat je voor €1.100 meer alle genoemde extra’s, een mooier interieur, een touchscreen, een lpg-tank én 53 pk extra krijgt, snapt dat de Essential inderdaad een showroomlokker is. Wie een Sandero ambieert moet gewoon minimaal voor de Expression gaan, al heb je dan ook wel meteen een heel complete auto die eigenlijk nergens tekortschiet waar het om uitrusting gaat.

De keuze van de auteur

De verstandige keuze is de Sandero Expression met de Eco-G lpg-motor en een lekker kleurtje. Dat is dus absoluut een goede optie, maar ik word wel in verleiding gebracht door het feit dat Dacia sinds de facelift voor het eerst een schuifdak aanbiedt op de Sandero zonder Stepway-opsmuk. Voorheen was dat alleen mogelijk bij de opgehoogde en duurdere variant. Voor het voorrecht van de zon op je bol moet je €500 optellen en voor een Journey gaan, die zelfs zonder dakje al €22.900 kost. Dan krijg je er wel meteen ook automatische airco, lichtmetaal, een in hoogte verstelbare bagageruimtevloer, blauwe bekleding en extra parkeerhulpjes bij. Met het (overigens niet in de configurator zichtbare) dakje en het goudgele ‘Jaune Ambre’ komt het totaal dan op precies €24.000. Dat is de leukste Sandero, maar een gouden Expression van €22.200 voldoet stiekem ook.

Een occasion met een schuifdak kan natuurlijk ook. Dat kan al voor minder dan 15 mille, al heb je dan wel die in mijn ogen onzinnige Stepway-aankleding. Staat de gebruikte Sandero van jouw dromen er ook tussen?

