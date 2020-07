De Ford Bronco Sport is hier

Ford heeft niet alleen de Bronco nieuw leven ingeblazen, want er is ook direct een kleiner broertje van: de Bronco Sport. Dit is hem!

De afgelopen maanden stond het internet roodgloeiend van alle gelekte foto's van zowel de nieuwe Bronco als de Bronco Sport, dus eerlijk gezegd komt het uiterlijk van de nieuwkomer niet meer als een complete verrassing. Dat maakt het uiteraard niet minder interessant. De Bronco Sport is duidelijk het kleine broertje van de reguliere Bronco, maar daarbij is het allemaal net iets eigentijdser aangepakt. De ronde lichtunits aan de voorzijde zijn een duidelijke verwijzing naar de retro-avonturier waar hij naast staat in de showroom, maar verder is de Bronco Sport vooral een kind van zijn tijd.

Dat geldt ook zeker voor het interieur. Hoewel hier duidelijk te zien is dat het een auto is die vooral voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt is bedoeld, zou hij hier in Europa ook niet per se misstaan. De hoog geplaatste luchtroosters en andere vrij hoekige vormen accentueren dat het hier om een Ford gaat die vooral stoer en Amerikaans over moet komen, maar tegelijkertijd zien we ook klimaatregeling en (draai)knoppen onder het 8-inch infotainmentscherm die we hier in Europa direct herkennen. De Bronco Sport lijkt in dat opzicht toch ook zeker klaar voor een oversteek naar ons continent, al zijn daar officieel nog geen plannen voor. Op het scherm werkt Fords nieuwste Sync3-systeem, dat onder andere overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto.

Laat je niet misleiden door het feit dat de Bronco Sport er iets minder ruig uitziet dan de reguliere Bronco, want dit is volgens Ford ook een auto die zijn mannetje moet kunnen staan in het ruigere terrein. Ford plaatst in eerste instantie de 182 pk en 258 Nm sterke 1,5-liter EcoBoost (de we hier ook kennen van de Focus) en een 248 pk en 373 Nm sterke 2,0-liter EcoBoost op de motorenlijst. Die sturen standaard hun vermogen via een achttraps automaat naar alle vier de wielen. Dankzij een vrij forse bodemspeling en maar liefst zeven verschillende rijmodi moet de Bronco Sport hiermee in allerlei omstandigheden kunnen doorgaan waar veel andere auto's het laten afweten. Optioneel is de Bronco Sport zelfs in staat om door 60 centimeter diep water te waden.

Voor de avontuurlijk ingestelden komen er diverse accessoires beschikbaar voor de Bronco Sport. Zo zien we onder andere een daktent, maar ook bijvoorbeeld een fietsendrager en er is een speciaal tafeltje leverbaar dat achter in de Bronco Sport past. Wie de achterklep in het donker opendoet, kan (optioneel) de wijde omgeving verlichten dankzij lampen in de achterklep. Een grappig detail is de gefixeerde flessenopener net boven het achterlicht. Andere, meer dagelijks bruikbare zaken, zoals Pre-Collision Assist, Lane Assist en Evasive Steering Assist, zijn ook van de partij in de Bronco Sport.

De Bronco Sport betreedt nog dit jaar de Amerikaanse markt. Lokale prijzen zijn nog niet bekend. Zoals gezegd zijn er vooralsnog geen plannen om de auto naar Europa te halen, al lijkt dit ons de beste kanshebber van de nieuwe Bronco-familie.