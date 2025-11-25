De Firefly is nog even wel €5.000 goedkoper dan normaal

Gecharmeerd van de Firefly, maar weerhield zijn vanafprijs van zo'n €30.000 je ervan tot aanschaf over te gaan? Dan trekt een flinke tijdelijke korting je misschien wel over de streep. De Firefly is nu €5.000 goedkoper!

De Firefly werd als First Edition op de Nederlandse markt geïntroduceerd met een vanafprijs van €29.900. Die speciale introductieversie kreeg in augustus gezelschap van een reguliere uitvoering die hem op termijn zou vervangen: de Comfort. Firefly heeft kennelijk nog wat First Editions staan en wil daar vanaf. Het heeft een Black Friday-actie opgetuigd rond de Firefly First Edition die de elektrische hatchback aanzienlijk goedkoper maakt.

De Firefly First Edition mag tot en met 7 december - zo lang de voorraad strekt - voor €24.900 mee naar huis. Inderdaad: voor 5 mille minder dan voorheen. De 4 meter lange hatchback heeft een 41,2-kWh LFP-accu, is 142 pk sterk en heeft een rijbereik van 330 kilometer. Snelladen kan met 100 kW. Voor nipt minder dan €25.000 krijg je onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, navigatie, stoelverwarming en een elektrisch verwarmbaar stuurwiel.