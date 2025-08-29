Ga naar de inhoud
De Fiat 500 met brandstofmotor kan voor de Italianen niet snel genoeg komen

Stilte in Mirafiori

Joas van Wingerden

De Fiat 500 met brandstofmotor keert terug en daar zullen niet alleen sommige consumenten blij mee zijn. Ook in de Mirafiori-fabriek snakt men ernaar.

Eerder deze zomer ging het doek van de nieuwe Fiat 500 met brandstofmotor. In wezen is dat de Fiat 500e, waar nu in plaats van een elektromotor een 1.0 FireFly-motor in ligt. Fiat maakte meteen bekend dat deze 500 straks zij-aan-zij met de 500e van de band rolt, dus in de Italiaanse Mirafiori-fabriek. In die fabriek wordt al tijden met een verlaagde productie gewerkt omdat de vraag naar de 500e wat tegenvalt. Nu is bekend geworden dat die productieverlaging nog een stuk langer geldt. Volgens Automotive World is deze met vijf maanden verlengd, tot januari.

Voor de lokale arbeiders opnieuw een tegenvaller, want Mirafiori draait nu al heel lang niet op volle toeren en voorlopig komt daar dus nog geen verandering in. De brandstof-Fiat 500 moet in november in productie gaan, maar kennelijk is daar dus niet van meet af aan ook weer een hogere productiecapaciteit voor nodig. Het is voor de Italianen te hopen dat daar na januari wel verandering in komt. Gezien de populariteit van de vorige Fiat 500 is die kans behoorlijk groot. Fiat stelde eerder al er 100.000 per jaar van te gaan bouwen en te beginnen met slechts 5.000 stuks eind dit jaar.

