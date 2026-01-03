De huidige Fiat 500 laat mooi zien hoe grillig de autowereld kan zijn. Dit model zou er immers louter als EV komen, maar is er nu toch gewoon als handgeschakelde Hybrid. Die blijkt een stuk goedkoper dan de EV en heeft in basisvorm bovendien een uniek dashboard.

Fiat 500 Hybrid Pop - €24.999

Met de Fiat 500 Hybrid keert Fiat terug bij het basisrecept dat het in 2007 lanceerde met de retro-500. Dat zou dit schattige kleintje zomaar eens het succes kunnen opleveren dat dit model misschien wel verdient. De in 2020 gelanceerde 500e is visueel immers in alles een geslaagde opvolger van de 500 uit 2007, maar vist als pure EV simpelweg naar een te beperkte doelgroep. Bovendien kost de elektrische 500e je minimaal €29.010, terwijl je zo’n Hybrid al voor €24.999 hebt. Jawel: zelfs in het door bpm geteisterde Nederland is de versie met CO2-uitstoot veel goedkoper dan de EV. Voor dat geld krijg je een driedeurs hatchback in Pop-uitvoering. Een cabriolet met roldak kan ook, maar is dan meteen een luxere Icon en dan praten we over minimaal 30 mille. De Icon herken je aan zijn 15-inch stalen wielen met wieldoppen, het ontbreken van de chroomstrip rond de zijruiten en de bijna ouderwets ogende halogeenkoplampen, ook nog met spiegels in plaats van lensjes. Dat detoneert wat met de verder zo moderne koets van deze retro-500, die trouwens wel gewoon led-achterlichten en led-dagrijlichten heeft. De standaard lak is vrolijk knalrood en past wonderwel bij de simpele aankleding van de Pop, al zijn duurdere en chiquere metallic-tintjes optioneel gewoon verkrijgbaar.

Door naar binnen. Goed nieuws: in tegenstelling tot de Dacia Spring van vorige week, heeft deze Fiat gewoon airco. Hij deelt echter toch iets met de Dacia, en dat is het feit dat een touchscreen ontbreekt. Dat is vooralsnog uniek voor de 500 Hybrid en dus nieuw voor dit model. In plaats van het scherm krijg je een verbindingsoptie en een houder voor je telefoon, maar dat oogt toch wat armoedig.

Wat zit er wel op de goedkoopste Fiat 500 Hybrid? Toch nog best wat. Zo heeft de auto cruisecontrol, keyless start en dat wat Fiat heel schattig ‘elektrische ramen rondom’ noemt, terwijl dat in het geval van deze driedeurs uiteraard alleen de twee voorste zijruiten betreft. Werpen we nog even een blik op de optielijst, dan valt op dat Fiat ook die compact heeft gehouden. Er is een ‘Tech Pack’ met daarin automatische airco en een touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, maar verder kun je alleen kiezen voor een kleurtje. Wie lekkernijen als ledkoplampen, extra chroom, lichtmetaal en stoelverwarming wil, moet dus uitwijken naar duurdere versies en al snel duizenden euro’s meer neertellen.

De keuze van de auteur

Natuurlijk val ook ik graag voor de charmes van een 500 in ‘Ocean Green’, met extra chroom en lichtmetaal en vooral de ledkoplampen die hem in mijn ogen veel aantrekkelijker maken. Ik ‘snap’ echter ook de charme van deze basis-500, die met zijn handbakje en halogeenkijkers wat aandoenlijks heeft en eigenlijk in alles voorziet wat een mens nodig heeft. Ik zou die basis-look dan ook zoveel mogelijk omarmen en houd mijn 500 Pop dan ook maar gewoon rood. Eén concessie doe ik wel, want dat ‘Tech Pack’ is voor €1.250 wel erg verleidelijk. Zoek ik ergens op internet nog even een passende middenarmsteun op en dan staat er toch best een geinige 500, en dat voor €26.249. Ex armsteun, dan.

