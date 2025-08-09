Soms moet je het roer radicaal omgooien. Tobias en Mirjam Heusinger hadden tot juli 2023 op zich een prima leven. Zij was werkzaam als maatschappelijk werker, hij als manager. Voor beiden waren dat vaste, goedbetaalde banen. Ze woonden in een eigen huis en hebben vier dochters. Vandaag de dag wonen ze echter in een omgebouwd, veertig jaar oud voertuig dat eerder van de Bundeswehr was, op in totaal 18 vierkante meter. De rest hebben ze verkocht. Echt, de hele handel, met uitzondering van een paar persoonlijke bezittingen die werden opgeslagen. Ze schreven zich uit bij de Duitse autoriteiten en wonen sindsdien in het buitenland, op een paar dagen per jaar na. “We voelden dat we iets anders moesten doen. We hebben zoveel tijd verspild aan zinloze dingen en we hadden vaak te maken met zaken waar we geen controle over hadden”, herinneren de twee zich de fase waarin ze hun vorige leven op zijn kop hebben gezet.

Veel mensen zullen daar ongetwijfeld ook weleens over nadenken. De familie Heusinger wilde een nieuwe koers uitstippelen in het leven: “We wilden onszelf en de drie kinderen die permanent met ons meereizen een nieuw kader geven waarin we allemaal het leven opnieuw kunnen ontdekken.” Hun vorige kader had te stringente grenzen om nieuwe ervaringen te kunnen opdoen en avonturen te beleven. Ook de waarden die ze willen doorgeven aan hun drie jongste dochters spelen een grote rol, waarschijnlijk zelfs een doorslaggevende. “We hebben ons altijd voorgenomen om hen in staat te stellen de waarde van dingen te herkennen, om te ontdekken wat er echt toe doet, om het belangrijke van het onbelangrijke te kunnen onderscheiden. Dat was niet mogelijk in het leven dat we tot dan toe leidden.”

Stap voor stap

De vraag of ze nog wilden wachten tot zich iets nieuw zou aandienen, hield hun ook een tijdje bezig. Ze realiseerden zich al snel dat ze dat niet wilden. In april 2021 begonnen ze met het afbreken van de vertrouwde zaken in hun leven. Het was een langdurig proces waarbij zich altijd nooduitgangen aandienden: “Het is goed voor iedereen om af en toe de bakens een flink te verzetten. Dat kun je overigens ook doen zonder vervolgens je huis te verkopen”, zegt Mirjam. Maar het gezin ging door op de ingeslagen weg, ze lieten stap voor stap het vertrouwde los. Steeds weer realiseerden ze zich dat ze punten passeerden waarna zaken moeilijk ongedaan konden worden. Zoals toen het bord van de makelaar in de voortuin stond. Toen de crècheplaatsen werden opgezegd. Ze stelden vervolgens vast dat het allemaal wel meeviel. Dat was natuurlijk ook een teken dat ze op de goede weg waren.

Ex-legervoertuig uit de XXL-categorie

Ze gingen op zoek naar een voertuig waarmee ze met z’n vijven koers konden zetten naar een nieuw leven. Vijf, omdat hun oudste dochter Phyllis toen al volwassen was en zich slechts af en toe bij hen voegde. De keuze viel op een ex-legervoertuig uit de XXL-categorie dat al was omgebouwd voor reisdoeleinden: een MAN KAT1 A1 met verlengde wielbasis uit 1985, met een gewicht tot 22 ton, zes aangedreven wielen, een luchtgekoelde dieselmotor met een cilinderinhoud van dik twaalf liter en weinig elektronica aan boord. In de twee maanden waarin Tobias onder meer met een hogedrukreiniger het vuil van de onderkant spoot, raakte hij steeds meer verkikkerd op de enorme truck. “De bestaande carrosserie was helaas ongeschikt voor een gezin van vijf, dus lieten we een compleet nieuwe maken”, legt hij uit. Hij zegt bewust “we” omdat de kinderen inspraak hadden in het vormgeven van de aanstaande levensverandering, zowel wat betreft de kleuren en materialen als de naam van het nieuwe vervoermiddel. Die naam schiet hen te binnen nadat ze telkens te horen kregen hoeveel moed er nodig is om zo’n beslissing te nemen. Vandaar de naam Hartmut.

Niet meer haasten

In juli 2023 is Hartmut klaar voor de start. De Heusingers hebben een nieuwe plek gevonden voor het reservewiel, namelijk onder het voertuig; voorheen was het achter de cabine geplaatst – met een eigen kraan, want het ding weegt 250 kilo. Het vorderde allemaal gestaag, er werd een route ingepland waarbij rekening werd gehouden met de afmetingen. Dat hoorde bij het nieuwe leven, want ze hoeven zich immers niet meer te haasten om op tijd thuis te zijn. “Dat zijn we al. We hebben alleen onze Hartmut.” Het gezin wil alle bestemmingen en omgevingen goed in zich opnemen en de ouders willen hun kinderen de kans geven om sociale contacten aan te gaan. En ze ervan bewust maken dat ze aandacht moeten besteden aan de écht belangrijke dingen in het leven, zoals water, mensen, plaatsen en zelfs vers fruit. Voor een reis zonder gepland einde is een jaar niet te lang. En de leercurve is steil, er gaan altijd dingen mis.

V8 diesel

Neem bijvoorbeeld het moment waarop Hartmut olie verliest als ze in de buurt van het Spaanse Dénia zijn. Of toen de cilinderkop van de V8-dieselmotor opeens zijn koeling verloor. “Vreugde en frustratie liggen vaak dicht bij elkaar. Het helpt om het gevoel te kunnen terughalen waarom we de beslissing hebben genomen die we hebben genomen”, zegt Mirjam. Ze leven nog steeds van hun spaargeld, maar dat raakt een keer op. Ook op dat vlak is binnenkort creativiteit nodig. Maar die arme kinderen, mag je die zomaar hun roots ontnemen en hen dit aandoen? Dat is de verkeerde vraag. De goede: is het wel juist om hun zo’n kans te ontnemen? De gedurfde stap van Tobias en Mirjam levert hun drie dochters ervaringen op die zij zich voor altijd zullen herinneren. Of Nia, Jeanne en Vida er als mens ook beter van worden, moet de toekomst uitwijzen. Maar voor nu gaat hun reis samen verder. Hartmut helpt hen altijd. Hij trekt het vijftal zelfs uit de modderigste weilanden die je je maar kunt voorstelen. En met elke omwenteling van de banden vergroot hij ook hun horizon. Je kunt de avonturen van de familie volgen op Instagram: hartmut_ontheway.

