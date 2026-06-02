De Toyota GR Corolla was al een beul van een snikhete hatchback, maar die topversie wordt van de troon gestoten door de meest extreme Toyota Corolla ooit. Dit is de Toyota GRMN Corolla!

Net als van de Yaris verscheen er enkele jaren geleden een sportieve topversie van de Toyota Corolla: de GR Corolla. Die werd in 2022 gepresenteerd met een 305 pk sterke 1.6 met drie cilinders en een lel van een turbo. Het koppel van die 370 Nm sterke machine werd later opgeschroefd naar 400 Nm. Nu laat Toyota zien dat de GR Corolla nog een tandje heftiger kan. Dit is de overtreffende trap van die overtreffende trap: de Toyota GRMN Corolla.

GRMN. Die aanduiding staat voor Gazoo Racing tuned by the Meister of the Nürburgring. Je kent vast nog wel de GRMN-versie van de vorige generatie Toyota Yaris. Ook van de GR Yaris bestaat een GRMN-versie die zich niet laat begrenzen door enige vorm van fatsoen. De Toyota GRMN Corolla heeft net als de GR Corolla vierwielaandrijving en de doorgesnoven driecilinder, al levert die motor ditmaal 305 pk en 415 Nm. 15 Nm meer dus. Waar de GR Corolla nog met een achttraps automaat of met een handgeschakelde zesbak leverbaar is, zet Toyota de GRMN Corolla alleen op de bestellijsten met een handgeschakelde versnellingsbak met korte bakverhoudingen.

De Toyota GRMN Corolla is meer dan slechts een GR Corolla met iets meer koppel en een handbak. Toyota heeft na uitvoerig testwerk op de Nürburgring Nordschleife de ophanging aan zowel voor- als achterzijde aangepast. De vierwielaandrijving is net als de stuurinrichting herzien en hij is rondom ook nog eens volgehangen met aangepast en uit koolstofvezel vervaardigd spoiler- en lipjeswerk. De achterspoiler is daarbij handmatig te verstellen. Als klap op de vuurpijl trekt Toyota ook nog eens de achterbank eruit, wat bijdraagt aan de gewichtsreductie van 30 kilo ten opzichte van een 'reguliere' GR Corolla.

De GR Corolla is in Nederland niet leverbaar en helaas komt ook deze nóg heftigere versie onze kant niet op.